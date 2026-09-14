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Xe

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Mong đợi gì ở xe điện Tesla nếu bán chính hãng ở Việt Nam?

Lê Tuấn

TPO - Tesla - hãng xe điện của Mỹ vừa thành lập một công ty con tại Việt Nam, theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới được công bố.

Theo Reuters, động thái này đánh dấu bước tiến chính thức của Tesla vào một trong những thị trường xe điện phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được Reuters trích dẫn, công ty mới có tên Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company, đặt trụ sở tại TP.HCM với vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng (tương đương 3 triệu USD).

Được thành lập ngày 11/9, Tesla Motors Vietnam được đăng ký hoạt động trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ ô tô, phụ tùng, máy móc và thiết bị, đồng thời được phép thực hiện các hoạt động liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối.

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Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp ghi nhận ông David Jon Feinstein, công dân Mỹ có địa chỉ tại Austin, bang Texas, giữ chức Chủ tịch công ty. Bà Isabel Ching Fan đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, trong khi ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc.

Việc hình thành tư cách pháp nhân giúp hãng chuẩn bị các bước tiếp theo trên thị trường. Kịch bản Tesla chính thức có mặt tại Việt Nam sẽ mở ra cơ hội cho người Việt được tiếp cận sản phẩm xe điện và dịch vụ của Tesla một cách dễ dàng và chính thống.

Trước đây từng có một số mẫu xe điện Tesla xuất hiện tại Việt Nam, bao gồm cả bán tải điện Cybertruck nhưng đều do các đơn vị tư nhân nhập về. Vì vậy, giá xe cũng bị đội lên nhiều lần, có thể chênh tới hàng tỷ đồng.

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Mẫu bán tải điện đình đám Tesla Cybertruck được nhập tư nhân về Việt Nam. Ảnh: Đỗ Huy.

Để so sánh, chiếc Tesla Cybertruck đầu tiên về Việt Nam vào năm 2024 có giá đồn đoán lên tới 10 tỷ đồng. Ở Mỹ, mẫu xe này có giá khởi điểm 74.990 USD (gần 2 tỷ đồng) và cao nhất 99.990 USD cho bản Cyberbeast, tức tương đương khoảng gần 2,6 tỷ đồng.

Nếu được bán chính hãng, các dòng xe điện Tesla được kỳ vọng sẽ có giá dễ tiếp cận hơn so với xe nhập tư nhân. Sự xuất hiện của một tên tuổi lớn như Tesla cũng hứa hẹn khuấy động thị trường xe điện trong nước vốn đang phát triển rất mạnh.

Dẫu vậy, cũng cần lưu ý rằng việc đăng ký lập công ty tại Việt Nam mới chỉ là bước chuẩn bị về mặt pháp lý, chưa thể khẳng định Tesla sẽ chính thức phân phối xe tại Việt Nam. Hãng này cũng chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về kế hoạch kinh doanh, danh mục sản phẩm, giá bán, hay kế hoạch phát triển showroom và hạ tầng trạm sạc.

Trong đó, thông tin về hệ thống trạm sạc sẽ là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Tesla nổi tiếng với mạng lưới sạc nhanh Supercharger có công suất tối đa lên đến 500 kW cho các phương tiện tương thích. Đáng chú ý, ở Mỹ, hệ thống này hỗ trợ rất nhiều thương hiệu khác như Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Ford, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volvo và Stellantis.

Lê Tuấn
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