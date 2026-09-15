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Vụ ‘gà, tôm bốc mùi đưa vào trường học’, Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm

Trần Hoàng

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà giao UBND phường Yên Nghĩa phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo Tiền Phong điện tử phản ánh liên quan đến một số thực phẩm có dấu hiệu bất thường tại Trường tiểu học Lê Trọng Tấn.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý thông tin một số thực phẩm có dấu hiệu bất thường tại Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa do báo Tiền Phong phản ánh.

Theo đó, báo Tiền Phong điện tử ngày 14/9/2026 có bài viết: “Hà Nội: Phụ huynh phát hiện gà, tôm bốc mùi được đưa đến trường để chế biến cho học sinh”, phản ánh tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa, phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú và phát hiện một số thực phẩm, trong đó có thịt gà và tôm, có dấu hiệu bất thường; đồng thời phản ánh các vấn đề liên quan đến điều kiện sơ chế, chế biến và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

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Phụ huynh Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa phát hiện thịt gà bốc mùi định tuồn vào trường học.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà giao UBND phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo Tiền Phong điện tử phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trước đó, phụ huynh Trường tiểu học Lê Trọng Tấn phản ánh, sáng 11/9, ban đại diện cha mẹ học sinh đi kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú của trường.

Thời điểm 5h sáng, công ty chở thực phẩm đến trường, phụ huynh phát hiện nhiều miếng thịt gà dù có dán tem mác đầy đủ nhưng có dấu hiệu bất thường. Đưa miếng thịt lên ngửi có mùi hôi, buồn nôn. Cũng theo phụ huynh, kiểm tra túi tôm cho thấy, bị trộn lẫn nhiều loại cả tươi lẫn tôm ươn.

Tại thời điểm đó, đại diện Trường tiểu học Lê Trọng Tấn và phụ huynh kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm và yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group phải “quay đầu”.

Phụ huynh và nhà trường yêu cầu công ty gấp rút thay thế thực phẩm khác đảm bảo tươi ngon để kịp nấu cho học sinh ăn trong ngày 11/9.

Trần Hoàng
#An toàn thực phẩm #Thực phẩm bẩn #Trường học #Hà Nội #Chống thực phẩm bẩn #Vụ gà tôm bốc mùi đưa vào trường học #Trường tiểu học Lê Trọng Tấn #Bữa ăn bán trú

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