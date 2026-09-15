Phát hiện thịt gà, tôm có mùi bất thường vào trường học: Đơn vị cung cấp thực phẩm nói gì?

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 16/9, ông Ông Ngọc Đoài, Tổng Giám đốc Công ty VAS Group, đơn vị cung cấp thực phẩm cho Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) cho biết, thực phẩm gà, tôm được công ty ký hợp đồng với một đơn vị khác. Khi giao đến trường, công ty mới phối hợp nhà trường, phụ huynh kiểm tra.

Thưa ông, quy trình kiểm soát thực phẩm trước khi đưa vào bếp ăn của trường học được thực hiện như thế nào?

Quy trình kiểm tra, giám sát thực phẩm có sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và đại diện của công ty. Khi xe chở thực phẩm đến trường, bước đầu tiên là chụp ảnh, quay lại hình ảnh phương tiện để kiểm tra xe có sạch không, sàn xe có đảm bảo và thực phẩm có được vận chuyển đúng quy trình hay không.

Sau đó, chúng tôi kiểm tra tem nhãn, ngày sản xuất, hạn sử dụng và các thông tin để truy xuất nguồn gốc. Khi các điều kiện này đầy đủ mới chuyển sang bước kiểm tra chất lượng bằng cảm quan.

Ông Ông Ngọc Đoài, Tổng Giám đốc Công ty VAS Group trả lời PV Tiền Phong

Thực phẩm được kiểm tra bằng mắt, bằng tay để đánh giá các đặc điểm như màu sắc, độ tươi, độ đàn hồi... Nếu hàng đạt yêu cầu mới được đưa vào sơ chế, chế biến.

Ngược lại, nếu không đạt tiêu chuẩn, chúng tôi yêu cầu nhà cung cấp đưa hàng quay lại và cung cấp sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu.

Vì sao công ty không kiểm tra thực phẩm ngay tại nơi cung cấp mà chỉ kiểm tra khi hàng đưa đến bếp ăn trường?

Nhà cung cấp đưa hàng đến trường thì chúng tôi mới có thể kiểm tra thực tế. Chúng tôi không thể đi đến tất cả các cơ sở của nhà cung cấp để kiểm tra từng lô hàng, vì lực lượng không thể đáp ứng.

Do đó, khi thực phẩm đến bếp, chúng tôi phải kiểm tra trước khi đưa vào sơ chế, chế biến.

Nếu không có sự tham gia giám sát của phụ huynh, việc kiểm tra này có được triển khai hay không?

Có hay không có phụ huynh thì nhà trường và công ty vẫn thực hiện quy trình kiểm tra. Chúng tôi xây dựng quy trình như vậy để kiểm soát thực phẩm trước khi đưa vào bếp.

Tuy nhiên, việc có phụ huynh tham gia giúp quá trình này minh bạch hơn. Chúng tôi cũng đề xuất phối hợp cùng nhà trường và phụ huynh để kiểm soát thực phẩm.

Những túi gà phụ huynh phát hiện có dấu hiệu bất thường

Liệu có trà trộn thực phẩm kém chất lượng?

Qua sự việc, phụ huynh đặt nghi vấn, công ty cung cấp trà trộn thực phẩm kém chất lượng vào nguyên liệu. Ý kiến của ông ra sao?

Chính vì vậy mới cần quy trình kiểm soát khi thực phẩm được đưa vào bếp. Nếu phát hiện thực phẩm không đảm bảo yêu cầu, chúng tôi phải yêu cầu nhà cung cấp thay thế bằng hàng đạt tiêu chuẩn.

Quan trọng là phải thực hiện đúng quy trình kiểm soát. Chúng tôi là đơn vị nấu ăn và mua thực phẩm từ các nhà cung cấp đã được thẩm định đủ điều kiện.

Vì sao những túi đựng thịt gà thay vì được đóng gói, hút chân không lại được chứa trong các túi bóng có hình thức sơ sài như vậy, thưa ông?

Thực phẩm được bao gói, quấn và niêm phong ở đầu túi. Khi đưa vào trường, việc kiểm tra được thực hiện bởi các bên liên quan.

Phải nói rằng, chúng tôi cũng là đơn vị bỏ tiền mua thực phẩm nên phải yêu cầu nhà cung cấp đảm bảo chất lượng. Không có chuyện chúng tôi muốn làm sai.

Hiện công ty đang cung cấp suất ăn cho bao nhiêu trường?

Trên địa bàn phường Yên Nghĩa này, chúng tôi đang cung cấp cho ba trường. Còn trên địa bàn Hà Nội, do có sự thay đổi, sáp nhập, quy mô cũng thay đổi nên hiện tôi không nhớ chính xác số trường.

Hiện nay, doanh nghiệp cũng gặp khó khăn đó là việc lựa chọn và thay đổi nhà cung cấp thực phẩm không đơn giản.

Một nhà cung cấp đủ điều kiện phải trải qua nhiều bước, từ nộp hồ sơ để kiểm tra, đến thẩm định, kiểm tra của phường và các cơ quan chức năng trước khi được cung cấp thực phẩm.

Trong trường hợp một nhà cung cấp bị quá tải, chúng tôi muốn thay đổi cũng phải thực hiện lại quy trình. Doanh nghiệp phải đề xuất với UBND phường, sau đó phường thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá nhà cung cấp mới từ đầu. Quy trình này không thể hoàn thành trong một hoặc hai ngày mà cần nhiều thời gian.

Cảm ơn ông!