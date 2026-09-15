Vì sao Đại học Kinh tế Quốc dân buộc thôi học, cảnh cáo gần 200 sinh viên?

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thông báo kết luận của hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt tháng 9.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trong lễ tốt nghiệp 2026

Theo quyết định, Đại học Kinh tế quốc dân cảnh báo học tập với 139 sinh viên có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ.

Đặc biệt, nhà trường xóa tên (buộc thôi học) đối với 43 sinh viên, trong đó có 30 sinh viên đại học chính quy nghỉ học không lí do, 13 sinh viên đại học chính quy bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa.

Trước đó, Đại học Kinh tế quốc dân cũng thông báo kết luận của hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt tháng 1, trong đó có 158 sinh viên bị cảnh báo học tập, gồm 138 sinh viên đại học chính quy các khóa từ K61 đến K66, 20 sinh viên K60 thuộc đối tượng ưu tiên (quá hạn) có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ.

Đồng thời, trường này buộc thôi học 334 sinh viên, trong đó có 162 sinh viên các khóa quá hạn, 57 sinh viên đại học chính quy nghỉ học không lí do, 14 sinh viên hệ đại học chính quy bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa, 30 sinh viên đại học chính quy bảo lưu quá thời hạn không quay trở lại, 71 sinh viên học song song 2 chương trình quá thời gian đào tạo tối đa (buộc thôi học cả 2 ngành).

Sau mỗi học kì chính và mỗi năm học, các trường đại học thường thực hiện rà soát và xử lý học vụ với sinh viên có kết quả học tập yếu kém.

Hồi tháng 5, Học viện Thanh thiếu niên cũng buộc thôi học 555 sinh viên với lí do không đăng kí học tập, tự ý bỏ học không có lí do.