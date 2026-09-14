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Giáo dục

Đàn T’rưng thời 4.0, học sinh dùng QR để học nhạc

Huỳnh Thủy

TPO - Từ những ống tre, nứa mộc mạc, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và THCS Cư M’gar (xã Quảng Phú) làm nên tiếng đàn T’rưng vang trong lớp học, rồi dùng mã QR đưa những giai điệu ấy bước vào không gian học tập số.

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Những gióng tre, nứa quen thuộc được các học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và THCS Cư M’gar (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) tìm kiếm để làm nhạc cụ.
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Từng ống tre được đo, cắt, gọt và chỉnh sửa. Các em vừa làm vừa thử âm thanh để tìm cao độ phù hợp cho từng nốt nhạc.
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Sau nhiều lần thử nghiệm, bộ đàn T’rưng với 19 ống tre dần hoàn thiện. Tên các nốt nhạc được khắc trên từng ống, cùng những họa tiết hoa văn trang trí, tạo nên vẻ mộc mạc nhưng bắt mắt, thuận tiện cho học sinh thực hành.
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Thầy giáo Nguyễn Phùng Quang Hiếu cho hay, công nghệ được đưa vào ngay từ quá trình chế tác. Học sinh sử dụng phần mềm Tuner trên điện thoại để đo tần số âm thanh, sau đó gọt, chỉnh từng ống tre cho đến khi đạt cao độ phù hợp với các nốt nhạc.
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Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và THCS Cư M’gar Vương Thị Hương sử dụng điện thoại quét mã QR trên bộ đàn T’rưng. Cô Hương cho biết, việc tích hợp học liệu số giúp học sinh dễ dàng tiếp cận bài mẫu, chủ động luyện tập và tăng hứng thú với môn Âm nhạc.
Huỳnh Thủy
#Đàn T’rưng #học nhạc #công nghệ QR #giáo dục âm nhạc #đổi mới giáo dục

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