Đàn T’rưng thời 4.0, học sinh dùng QR để học nhạc

TPO - Từ những ống tre, nứa mộc mạc, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và THCS Cư M’gar (xã Quảng Phú) làm nên tiếng đàn T’rưng vang trong lớp học, rồi dùng mã QR đưa những giai điệu ấy bước vào không gian học tập số.