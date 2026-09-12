Lớp học đặc biệt của cán bộ Đoàn - Hội TPHCM tại Lâm Đồng

TPO - Từ những nén hương tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ đến các chuyên đề về công tác Đoàn - Hội trong thời đại số, hành trình tập huấn tại Lâm Đồng giúp cán bộ trẻ TPHCM vừa bồi đắp lý tưởng, vừa tìm kiếm những cách làm mới để đưa phong trào đến gần hơn với sinh viên.

Ngày 12/9, Hội Sinh viên Thành phố - Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức chương trình tập huấn Bí thư, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TPHCM năm học 2026-2027 tại tỉnh Lâm Đồng.

Mở đầu chương trình, đoàn học viên đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng; đồng thời khánh thành và bàn giao công trình Số hóa thông tin bia mộ liệt sĩ.

Công trình Thành Đoàn TPHCM phối hợp Tỉnh Đoàn Lâm Đồng thực hiện, góp phần lưu giữ, lan tỏa thông tin về các phần mộ liệt sĩ bằng công nghệ số, giúp thế hệ trẻ thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu, tri ân và gìn giữ ký ức lịch sử.

Đoàn học viên dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng.

Ban Tổ chức trao tặng công trình "Số hóa thông tin bia mộ liệt sĩ" cho Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng.

“Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống cho đoàn viên thanh niên luôn được chú trọng. Việc số hóa thông tin liệt sĩ giúp lưu giữ, lan tỏa các giá trị lịch sử bằng cách làm phù hợp với người trẻ. Tuổi trẻ Lâm Đồng và TPHCM cùng chung tay thực hiện những hoạt động thiết thực, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ”, chị Trần Diệp Mỹ Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết.

Tiếp đó, tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM (cơ sở phường Xuân Hương - Đà Lạt) các học viên được chia theo nhóm chức danh để tham gia nhiều chuyên đề chuyên sâu về công tác Đoàn - Hội.

Nội dung tập huấn tập trung vào đổi mới công tác giáo dục của Đoàn thông qua các phong trào hành động cách mạng; tập hợp, phát huy thế mạnh của sinh viên; tổ chức hoạt động tình nguyện theo dự án phụng sự nhân dân với phương châm “Học trong dân, làm vì dân”.

Cán bộ Đoàn - Hội TPHCM tham gia chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.



Các học viên sôi nổi trao đổi tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên cũng được trao đổi về vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với Hội Sinh viên, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh gắn với ứng dụng công nghệ.

Qua chương trình, cán bộ Đoàn - Hội TPHCM có thêm kiến thức, kỹ năng và phương pháp tổ chức phong trào, hướng tới triển khai những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong năm học 2026-2027.