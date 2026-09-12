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Giới trẻ

Quảng Ngãi trao 150 suất học bổng 'Thắp sáng ước mơ'

Nguyễn Ngọc

Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ” thanh thiếu nhi Quảng Ngãi lần thứ XII trao 150 suất học bổng, tổng trị giá 450 triệu đồng, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Ngày 12/9, Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ” phối hợp Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” thanh thiếu nhi Quảng Ngãi lần thứ XII – 2026.

Tại chương trình, Quỹ học bổng trao 150 suất học bổng, tổng trị giá 450 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 50 suất dành cho học sinh ở vùng biên giới.

Chia sẻ tại chương trình, TS. Nguyễn Thị Hải Hằng - nguyên Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho biết, những suất học bổng tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình yêu thương, niềm tin và sự đồng hành của cộng đồng, góp phần tiếp thêm hy vọng cho các em trên hành trình học tập.

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Trao học bổng cho các em học sinh.

Bà Hằng mong muốn các em học sinh tiếp tục giữ vững niềm tin, nỗ lực học tập, rèn luyện nhân cách, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đồng thời, Quỹ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các tổ chức, cá nhân để không học sinh nào phải gác lại ước mơ đến trường vì hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện học sinh nhận học bổng, em Lê Thị Hồng Diễm (học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn) chia sẻ, học bổng không chỉ hỗ trợ gia đình và các bạn có thêm điều kiện phục vụ việc học mà còn là nguồn động viên tinh thần, cho thấy các em luôn nhận được sự quan tâm, chung tay của xã hội.

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TS. Nguyễn Thị Hải Hằng, nguyên Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ".

Quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ” tỉnh Quảng Ngãi – Học bổng nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ, do nhóm những người bạn yêu Quảng Ngãi ở TPHCM sáng lập, hoạt động trên địa bàn tỉnh từ năm 2014.

Ngày 25/11/2024, Quỹ được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép hoạt động và công nhận Hội đồng Quản lý Quỹ. Từ tháng 1/2025 đến tháng 8/2026, Quỹ nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Qua đó, Quỹ đã trao học bổng, quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 2,75 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc
#Học bổng Thắp sáng ước mơ #Quỹ học bổng Quảng Ngãi #Học sinh khó khăn #Chương trình từ thiện #Học bổng và hỗ trợ giáo dục

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