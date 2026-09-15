'Nước sạch cho em': Khi đồng hành cùng giáo dục bắt đầu từ những điều căn bản

Một dự án cộng đồng bắt đầu và kết thúc ở đâu?

"Một dự án cộng đồng thực sự bắt đầu và kết thúc ở đâu?" Đó là câu hỏi mà iSMART Education (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) đã trăn trở ngay từ những ý tưởng đầu tiên của "Nước sạch cho em – Vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng". Với iSMART, việc bàn giao một hệ thống nước sạch không đồng nghĩa với việc dự án đã kết thúc. Vì vậy, mỗi hệ thống được trao tặng đều đi kèm kế hoạch bảo trì và thay thế vật tư định kỳ trong ba năm sau bàn giao.

Lễ khánh thành hệ thống lọc nước tại Cần Thơ, điểm khởi đầu cho cam kết bảo trì và thay thế vật tư định kỳ trong ba năm tiếp theo từ nhà tài trợ.

Ba năm ấy là một phần trong kế hoạch kỹ thuật, cũng thể hiện cách iSMART lựa chọn đồng hành với các nhà trường, cam kết giữ cho hệ thống luôn vận hành trơn tru, sẵn sàng mỗi khi học sinh cần đến. Với một doanh nghiệp giáo dục, đây là cách thiết thực để định nghĩa về sự hỗ trợ: không chỉ mang đến một giải pháp hạ tầng, mà là kiên nhẫn đi cùng nó xuyên suốt quãng thời gian phục vụ các em học sinh.

Từ một hệ thống đến những giá trị riêng ở mỗi ngôi trường

Nhìn lại dự án, cả 5 hệ thống được lắp đặt đều có chung một nền tảng kỹ thuật: ứng dụng công nghệ thẩm thấu ngược RO, công suất 150 lít/giờ, tích hợp trạm rửa tay và được kiểm nghiệm chất lượng trước khi đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, khi hiện diện trong từng ngôi trường, mỗi hệ thống lại mang một ý nghĩa riêng, gắn với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng nơi.

Một nguồn nước sạch, nhiều hơn một tiện ích trường học

Tại Trường Tiểu học Minh Thạnh (TP.HCM, khu vực Bình Dương cũ) - điểm trường có quy mô lớn nhất với hơn 700 học sinh - hệ thống được đưa vào sử dụng trong bối cảnh nhu cầu nước tập trung cao, đặc biệt vào giờ ra chơi. Ở đây, nguồn nước mới góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng nhanh, thuận tiện cho đông đảo học sinh trong nhịp sinh hoạt sôi động của nhà trường.

Trong khi đó, tại Tung Chung Phố (Lào Cai), câu chuyện lại gắn với điều kiện tự nhiên nhiều thách thức hơn. Địa hình vùng cao Mường Khương khiến việc duy trì nguồn nước sinh hoạt ổn định cho nhà trường không phải là điều đơn giản. Trong bối cảnh đó, hệ thống mới được bàn giao không chỉ bổ sung thêm nguồn nước uống tại trường, mà còn góp phần tăng thêm sự chủ động cho thầy cô và học sinh trong quá trình sử dụng.

Tại ba điểm trường còn lại: Trường Tiểu học Thị trấn Ngã Sáu (Cần Thơ), Trường Tiểu học Tân Long (Đồng Tháp) và Trường Tiểu học Ea Bar (Đắk Lắk), mỗi công trình cũng đi vào đời sống học đường theo những cách khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu chung: để nguồn nước sạch thực sự trở thành một phần thiết thực trong ngày học của các em.

Giáo dục toàn diện bắt đầu từ những điều căn bản

Với một doanh nghiệp giáo dục, lựa chọn nước sạch làm trọng tâm cho một dự án cộng đồng có thể không nằm trong những câu chuyện quen thuộc về chương trình, phương pháp hay công nghệ. Nhưng với iSMART Education, điểm kết nối vẫn bắt đầu từ chính người học.

Một ngày ở trường của học sinh không chỉ có những giờ học trên lớp, mà còn là giờ nghỉ giữa các tiết, những phút vận động ngoài sân hay khoảng thời gian các em cần nạp lại năng lượng. Những nhu cầu giản dị ấy là một phần quan trọng để học sinh duy trì sức khỏe, sự tập trung và tinh thần học tập. Vì vậy, chăm lo cho người học không chỉ nằm ở những gì diễn ra trong lớp học, mà còn ở những điều kiện thiết thực tạo nên một môi trường học đường thuận lợi hơn.

Cách iSMART lựa chọn tiếp cận cũng nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng. Trong khuôn khổ dự án, sân chơi mạng xã hội "Đại sứ đồng hành" đã thu hút gần 200 giáo viên, phụ huynh và chuyên gia giáo dục tham gia tương tác, chia sẻ. Sự hưởng ứng này cho thấy việc quan tâm đến những điều kiện nền tảng trong đời sống học đường cũng là mối quan tâm chung của nhiều người đang đồng hành cùng giáo dục.

Hệ thống lọc nước mới đáp ứng nhanh chóng, thuận tiện nhu cầu nước uống của học sinh trong giờ nghỉ và sau khi vui chơi.

Từ sau những lễ bàn giao, năm khu vực nước uống mới bắt đầu đi vào nhịp sinh hoạt tại các trường ở Cần Thơ, Đồng Tháp, TP.HCM, Đắk Lắk và Lào Cai. Theo thời gian, với học sinh, đó có thể không còn được nhớ đến như một "hệ thống lọc nước" mới được lắp đặt, mà đơn giản là nơi các em ghé lấy nước sau giờ ra chơi, rửa tay trước khi trở lại lớp hay tìm đến mỗi khi cần.

Có lẽ, giá trị lâu dài của một dự án cộng đồng cũng nằm ở chính sự quen thuộc ấy: khi một công trình không chỉ hiện diện trong ngày khánh thành mà thực sự trở thành một phần của đời sống học đường. Với iSMART, đó cũng là cách dự án tiếp tục đồng hành cùng học sinh sau ngày bàn giao, bằng một nguồn nước được duy trì ổn định, ở đúng nơi các em cần, trong cả những năm học tiếp theo.