Sét đánh tử vong ngư dân đang đánh cá cách bờ khoảng 1 hải lý

TPO - Đang cùng bạn thuyền đánh bắt cá trên vùng biển gần bờ, một ngư dân ở xã Nam Trạch (Quảng Trị) không may bị sét đánh trúng, tử vong.

Chiều tối 15/9, lãnh đạo xã Nam Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một ngư dân tử vong khi đang đánh bắt cá trên biển.

Thi thể nạn nhân được bạn thuyền đưa về bờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1985) cùng bạn thuyền là anh Nguyên Công Xoan (sinh năm 1982) sử dụng thuyền bơ nan ra biển đánh cá.

Khi thuyền đang hoạt động tại khu vực cách bờ khoảng 1 hải lý thì gặp giông, sét. Trong lúc thời tiết diễn biến xấu, anh T. không may bị sét đánh trúng và tử vong, còn anh Xoan bị rơi xuống nước, may mắn thoát chết.

Ngay sau sự việc, anh Xoan điều khiển thuyền đưa nạn nhân trở vào bờ và trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Nam Trạch, Công an xã cùng lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị sét đánh và sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Theo trưởng thôn Nhân Trạch, anh T. đã lập gia đình và có 4 người con. Chính quyền địa phương đang phối hợp thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sau sự việc đau lòng.