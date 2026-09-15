Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sét đánh tử vong ngư dân đang đánh cá cách bờ khoảng 1 hải lý

Hoàng Nam

TPO - Đang cùng bạn thuyền đánh bắt cá trên vùng biển gần bờ, một ngư dân ở xã Nam Trạch (Quảng Trị) không may bị sét đánh trúng, tử vong.

Chiều tối 15/9, lãnh đạo xã Nam Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một ngư dân tử vong khi đang đánh bắt cá trên biển.

img-3599.jpg
Thi thể nạn nhân được bạn thuyền đưa về bờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1985) cùng bạn thuyền là anh Nguyên Công Xoan (sinh năm 1982) sử dụng thuyền bơ nan ra biển đánh cá.

Khi thuyền đang hoạt động tại khu vực cách bờ khoảng 1 hải lý thì gặp giông, sét. Trong lúc thời tiết diễn biến xấu, anh T. không may bị sét đánh trúng và tử vong, còn anh Xoan bị rơi xuống nước, may mắn thoát chết.

Ngay sau sự việc, anh Xoan điều khiển thuyền đưa nạn nhân trở vào bờ và trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Nam Trạch, Công an xã cùng lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị sét đánh và sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Theo trưởng thôn Nhân Trạch, anh T. đã lập gia đình và có 4 người con. Chính quyền địa phương đang phối hợp thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sau sự việc đau lòng.

Hoàng Nam
#sét đánh #ngư dân #cách bờ khoảng 1 hải lý #biển gần bờ #thôn Nhân Trạch #xã Nam Trạch #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe