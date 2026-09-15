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Xã hội

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Nghe chuyện đời tư rồi kể lại, bị phạt tiền triệu

Hoài Nam

TPO - Dù không biết rõ thực hư, một phụ nữ ở Hà Tĩnh vẫn kể lại thông tin về đời tư của người khác cho nhiều người. Người này sau đó bị công an xử phạt 3,5 triệu đồng về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Ngày 15/9, Công an xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với bà Đ.T.M. do có hành vi “Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Theo cơ quan công an, bà M. làm nghề buôn bán tại chợ Lù, xã Tùng Lộc. Trong quá trình buôn bán, bà nghe những người khác bàn tán về đời tư của chị H.T.T. (SN 1980, cùng trú thôn Hồng Quang).

Dù không rõ những thông tin được nghe có đúng sự thật hay không, bà M. vẫn kể lại câu chuyện cho nhiều người khác.

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Bà Đ.T.M tại cơ quan Công an xã Tùng Lộc.

Sự việc được làm rõ sau khi chị T. trình báo Công an xã Tùng Lộc về việc một số thông tin không chính xác liên quan đến đời tư của mình bị lan truyền, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống gia đình.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Tùng Lộc tiến hành xác minh và xác định bà M. là người đã lan truyền những thông tin trên. Bà M. sau đó được triệu tập đến làm việc.

Căn cứ kết quả xác minh, tính chất và mức độ vi phạm, Công an xã Tùng Lộc quyết định xử phạt bà M. 3,5 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, bà M. phải công khai xin lỗi chị T.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Nghe chuyện đời tư rồi kể lại cho nhiều người #người phụ nữ #phạt tiền #phạt tiền người phụ nữ

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