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Ô tô trượt xuống đồi thông trên đèo Prenn, mắc kẹt cách mặt đường 10m

Thái Lâm

TPO - Một ô tô 4 chỗ đang di chuyển lên khu vực quán cà phê ở đầu đèo Prenn (Lâm Đồng) bất ngờ trượt xuống triền đồi thông, mắc kẹt cách mặt đường khoảng 10m.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 15/9, một ô tô 4 chỗ bất ngờ trượt xuống khu vực đồi thông gần tuyến đường bê tông trên đường Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

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Ô tô mắc kẹt trên triền đồi thông, cách mặt đường khoảng 10m. Ảnh: Thanh Phúc.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, thời điểm trên, bà T.H.T. (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô biển số 70A-689.XX di chuyển lên khu vực quán cà phê Phong Miên.

Khi đến đoạn đường bê tông gần quán cà phê, chiếc xe bất ngờ trượt xuống khu vực đồi thông có độ dốc cao, cách mặt đường khoảng 10m. Phương tiện sau đó mắc vào một cây thông và dừng lại.

Khu vực ô tô trượt xuống là triền đồi ngay sát đèo Prenn, địa hình có độ dốc lớn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người, ô tô bị hư hỏng nhẹ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thái Lâm
#ô tô #đèo Prenn #Đà Lạt #tai nạn #trôi xuống đồi thông #Lâm Đồng

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