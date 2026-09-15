Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định về việc phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo TPHCM về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, phân công ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM, giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định về việc phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo TPHCM về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM được phân công giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: Ngô Tùng

Các Phó Ban Chỉ đạo gồm: ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo còn có các ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Quyết định trên cũng chỉ rõ, Thường trực Ban Chỉ đạo (gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng Ban, Ủy viên Thường trực) có nhiệm vụ chỉ đạo việc thực hiện chương trình công tác và giải quyết các công việc phát sinh giữa các phiên họp của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo chuẩn bị nội dung đề án, văn bản quan trọng trước khi trình Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, cụ thể hóa và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, thông báo, kết luận của Ban Chỉ đạo và của Trưởng Ban Chỉ đạo…

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng cho chủ trương, định hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; các cơ chế đặc thù để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại TPHCM; việc phân bổ nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại TPHCM để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, thông qua.