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Mưa lớn ở miền Bắc kéo dài thêm

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo mới nhất cho thấy, mưa ở khu vực miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An có khả năng kéo dài đến ngày 17/9, dài hơn so với những nhận định trước đó, với lượng mưa lớn nhất có thể hơn 200mm trong một ngày.

Ngày 15/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với các yếu tố gây mưa khác, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, khu vực tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa lớn trên diện rộng.

Lượng mưa từ 7-15h ngày 15/9 có nơi trên 70mm như tại trạm Tà Xi Láng (Lào Cai) 85mm, Thủy điện Suối Tráng (Phú Thọ) 117mm, Lục Ngạn (Bắc Ninh) 99mm, Hạ Long (Quảng Ninh) 74mm, Đông Hiếu (Nghệ An) 80mm.

Dự báo, đợt mưa lớn hiện tại kéo dài đến ngày 17/9. Trong đó, từ chiều tối 15/9 đến ngày 16/9, khu vực Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ), Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, khu vực Hải Phòng, Bắc Ninh từ chiều tối 15/9 đến ngày 16/9 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 150mm.

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Mưa lớn gây ngập úng tại Thủ đô Hà Nội sáng 15/9.

Từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 15/9, khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Khu vực Nam Quảng Trị, Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong chiều tối và tối 15/9 cũng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Thông tin về mưa dông trên đất liền theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/.

Thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực có tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong các bản tin dự báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Nguyễn Hoài
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