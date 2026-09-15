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Hà Nội mưa lớn, ngập nhiều tuyến phố và hầm chui, giao thông cao điểm khó khăn

Phùng Linh

TPO - Mưa lớn diện rộng dồn dập từ đêm 14/9 đến sáng 15/9 khiến hàng loạt tuyến đường, hầm chui tại Hà Nội ngập úng cục bộ, giao thông giờ cao điểm gặp nhiều khó khăn.

Ảnh hưởng từ dải hội tụ nhiệt đới kết hợp rìa áp cao lục địa gây mưa to đến rất to trên toàn địa bàn Thủ đô suốt đêm. Số liệu từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận từ 22h đêm 14/9 đến 6h sáng 15/9, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 70 mm đến trên 200 mm.

Tại khu vực nội thành, điểm đo Yên Sở ghi nhận lượng mưa cao nhất đạt 270,4 mm. Nhiều phường trung tâm cũng ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hai Bà Trưng (219,2 mm), Triều Khúc - Thanh Liệt (175,5 mm), Nguyễn Khuyến (158,4 mm), Phùng Hưng (156 mm). Ở ngoại thành, các xã Phú Xuyên và Mỹ Đức ghi nhận lượng mưa trên 230 - 248 mm.

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Mưa lớn diện rộng khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ.

Mưa dồn dập trong thời gian ngắn khiến hàng loạt tuyến giao thông xuất hiện tình trạng ngập úng, đọng nước dềnh mặt đường. Đáng chú ý, các tuyến Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng và đoạn Quốc lộ 6 (khu vực tổ dân phố 1+4 Yên Nghĩa, đường Quyết Thắng) bị ngập cục bộ, xe cộ di chuyển khó khăn.

Trên tuyến Đại lộ Thăng Long, nước ngập sâu tại hầm chui số 4 (khu vực cầu An Khánh), cùng các hầm chui số 5, 6 và hầm Km9+656, khiến các phương tiện không thể lưu thông an toàn qua các điểm trũng này vào đầu giờ sáng.

Lượng mưa lớn trút xuống khiến mực nước trên toàn hệ thống sông, hồ nội đô dâng nhanh. Sông Tô Lịch đoạn Hoàng Quốc Việt lên mức 5,22 m (tăng hơn 1,2 m so với đêm trước); sông Nhuệ tại trạm Cổ Nhuế và Đồng Bông 1 đều vượt ngưỡng 4,5 m. Mực nước tại các hồ điều hòa lớn như hồ Hoàn Kiếm (7,84 m), Hồ Tây (6,32 m), Trúc Bạch (6,20 m) cũng chạm mức rất cao.

Để hạ mực nước hệ thống và giải tỏa ngập úng, Công ty Thoát nước Hà Nội đã kích hoạt chế độ trực ứng phó 24/24h, mở toàn bộ cửa phai điều tiết vào hồ và vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối. Trong đó, trạm bơm Yên Sở đã vận hành tối đa 20/20 tổ máy bơm; trạm Cổ Nhuế 2 chạy 4/4 bơm; trạm Đồng Bông 1 chạy 3/3 bơm; các trạm Bắc Đuống, hồ Tai Trâu, Cầu Chui và Bắc Thăng Long - Vân Trì đồng loạt vận hành để tăng tốc độ tiêu thoát nước.

Trên các tuyến đường, công nhân thoát nước ứng trực tại từng miệng ga thu, liên tục tua vớt rác khơi thông dòng chảy, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng chốt chặn, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn giao thông tại các vị trí ngập sâu.

Đến sáng 15/9, địa bàn thành phố tiếp tục có mưa. Cơ quan chức năng duy trì 100% quân số ứng trực trên hiện trường, khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động cập nhật các điểm ngập để chọn lộ trình di chuyển thích hợp.

Phùng Linh
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