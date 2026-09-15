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Hà Nội mưa lớn nhất từ đầu mùa

Nguyễn Hoài

TPO - Hà Nội cùng các địa phương Hưng Yên, Ninh Bình, Hoà Bình cũ hứng chịu đợt mưa lớn nhất từ đầu mùa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, riêng Hà Nội có nơi gần 300mm trong một ngày. Dự báo mưa còn kéo dài hết ngày 16/9 ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An.

Trong đêm qua và sáng sớm nay (15/9), mưa lớn tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh/thành phố ở miền Bắc, lớn nhất là tại Hưng Yên, Hà Nội, Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ), Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa từ 19h tối qua đến 3h sáng nay phổ biến trên 100mm.

Đáng chú ý tại Hà Nội, đây là trận mưa lớn nhất từ đầu mùa. Mưa bắt đầu từ sáng 14/9, tăng dần từ trưa 14/9 và đạt cường độ rất lớn trong đêm 14/9 và sáng sớm 15/9.

Theo hệ thống giám sát đo mưa Hà Nội, lượng mưa tính từ 11h trưa 14/9 đến 5h sáng 15/9 ở nhiều nơi vượt 200mm như tại Yên Sở (quận Hoàng Mai cũ) 276mm, xã Phú Xuyên 249mm, xã Mỹ Đức 237mm, phường Hai Bà Trưng 227mm.

Các khu vực khác của thành phố cũng có lượng mưa rất lớn, phổ biến từ 100-180mm trong vòng chưa đầy 24h. Đây là trận mưa có cường độ lớn nhất và thời gian kéo dài nhất tại Hà Nội từ đầu mùa.

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Hà Nội đón trận mưa lớn nhất từ đầu năm 2026.

Dự báo từ 15/9 đến hết ngày 16/9, mưa lớn còn tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh/thành phố miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An.

Trong đó, trọng tâm mưa là khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ (Hoà Bình cũ), Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Thủ đô Hà Nội, khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 250mm.

Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 15/9, khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị cũng có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Vào chiều và tối 15/9, tại Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên cũng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Các khối mây dông liên tục từ biển vào gây mưa lớn ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia tiếp tục cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 do mưa lớn tại khu vực phía Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ), Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Đây là mức rủi ro thiên tai trung bình, với khuyến cáo có khả năng gây thiệt hại về người và vật nuôi, thiệt hại đáng kể đến tài sản, công trình hạ tầng, tác hại tương đối lớn đến môi trường.

Dự báo từ đêm 16/9 mưa lớn tại miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Thông tin về mưa dông trên đất liền theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/.

Thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực có tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong các bản tin dự báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Nguyễn Hoài
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