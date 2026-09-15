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Quảng Trị: Gần 900 nhà dân bị ngập, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sạt lở sau mưa lũ

Hoàng Nam

TPO - Đến sáng 15/9, mưa lũ tại Quảng Trị đã làm gần 900 nhà dân bị ngập, hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sạt lở, ngập sâu. Mực nước trên các sông đang xuống, hàng nghìn người được sơ tán trước đó đã trở về nhà an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 6h ngày 15/9, khu vực phía Bắc tỉnh còn mưa nhỏ đến mưa vừa, phía Nam không mưa. Mực nước trên các sông tiếp tục xuống; sông Gianh tại trạm Đồng Tâm ở mức 7,47m, trên báo động I 0,47m, các sông còn lại đã xuống dưới báo động I.

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Đến sáng 15/9, lũ đã rút ở hầu hết các địa bàn của tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, giao thông vẫn còn nhiều điểm bị ảnh hưởng. Có 5 vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường do Sở Xây dựng quản lý bị ngập, tắc giao thông. Trong đó, quốc lộ 15 tại xã Phong Nha ngập 0,35m; đường tỉnh 559B tại xã Kim Phú ngập sâu tới 1,7m; cầu tràn Ba Lòng trên đường tỉnh 588a ngập hơn 0,4m.

Gần 900 nhà dân bị ngập

Thống kê ban đầu cho thấy mưa lũ làm 890 nhà dân bị ngập, tập trung nhiều tại phường Quảng Trị với 368 nhà, xã Lao Bảo 312 nhà và Ba Lòng 126 nhà. Ngoài ra, 6 nhà bị tốc mái, hư hỏng và một nhà tại xã Kim Ngân bị sập.

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Các lực lượng đang giúp ngành giáo dục khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm đón học sinh trở lại trường.

Một điểm trường tiểu học và THCS tại Ba Lòng bị ngập từ 0,5-1,1m, khu tập thể cũ ngập trên 1,9m. Khoảng 77m hàng rào Trường Tiểu học và THCS Đakrông bị sạt, hư hỏng.

Trong sản xuất nông nghiệp, 334,5ha lúa bị ngập, đổ ngã; 18,5ha hoa màu và 19ha cây trồng hàng năm bị ảnh hưởng. Mưa lũ cũng làm chết 1.250 con gia cầm tại Lao Bảo và cuốn trôi một con bò tại Tà Rụt.

Tại xã Mỹ Thủy, khoảng 600m bờ biển bị sạt lở, sâu 4-6m, có nơi biển ăn sâu vào đất liền khoảng 10m. Tại xã Dân Hóa, khoảng 100m bờ kè dọc sông, suối tại khu vực Bãi Kiểm hóa, cách Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m, cũng bị sạt lở.

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Sạt lở nghiêm trọng ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Hàng loạt tuyến đường sạt lở

Mưa lớn gây sạt lở trên nhiều tuyến giao thông. Riêng quốc lộ 15D, tại Km9+980 có khoảng 720m3 đất đá sạt taluy dương gây tắc đường; dọc tuyến còn khoảng 300m3 đất đá sạt lở rải rác.

Quốc lộ 9 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, bùn đất tràn xuống mặt đường; quốc lộ 12A có khoảng 200m3 đất đá sụt trượt tại nhiều vị trí. Các tuyến đường địa phương tại Đakrông, Trường Sơn, Khe Sanh, Tuyên Lâm cũng xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở.

Đáng chú ý, sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh đã cơ bản được xử lý. Đến 16h45 ngày 14/9, lực lượng chức năng đã di dời 2 phương tiện khỏi khu vực cầu, trong đó có sà lan lớn nhất mắc vào dầm cầu đường sắt, qua đó loại trừ nguy cơ trực tiếp đối với kết cấu cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh. Một sà lan đang chìm tiếp tục được tổ chức trục vớt.

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Sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường.

Trước diễn biến mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức sơ tán 925 hộ với 3.550 người tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Đến sáng 15/9, các hộ dân đã trở về nhà an toàn.

Hoàng Nam
#sau mưa lũ #Quảng Trị #900 nhà dân bị ngập #hoa màu bị ảnh hưởng #sạt lở #sơ tán #về nhà an toàn

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