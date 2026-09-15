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Xe tải va chạm xe máy chở ba học sinh, hai em tử vong

Hoài Nam

TPO - Hai học sinh tử vong, một em khác bị thương nặng sau vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy tại phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh).

Chiều 15/9, lãnh đạo UBND phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai học sinh tử vong, một học sinh bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h cùng ngày tại khu vực ngã tư giao huyện lộ 102 với đường Hàm Nghi kéo dài, thuộc phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 38B-052.xx do tài xế Hồ Sỹ T. (trú ở xã Thạch Xuân) điều khiển, lưu thông trên đường Hàm Nghi kéo dài theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến ba người thương vong.

Khi đến khu vực ngã tư giao với huyện lộ 102, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 38M1-387.xx. Trên xe máy có ba nam sinh thuộc lớp 10 và lớp 11 Trường THPT Lê Quý Đôn, cùng trú tại xã Thạch Xuân.

Vụ va chạm khiến hai học sinh tử vong, một học sinh bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

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Xe tải và xe máy bị hư hỏng sau va chạm.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, xe tải bị biến dạng phần đầu. Nhiều mảnh vỡ của hai phương tiện văng trên mặt đường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an phường Hà Huy Tập và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hoài Nam
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