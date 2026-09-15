Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hầm chui 70 tỷ đồng cứ mưa là ngập sâu

Nguyễn Tiến

TPO - Mưa lớn chiều 15/9 khiến hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới ngập 30-50 cm, nhiều phương tiện chết máy, người dân phải quay đầu.

Sau cơn mưa lớn chiều 15/9, một đoạn hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TPHCM) ngập sâu 30-50 cm, khiến nhiều phương tiện chết máy, giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Báo Tiền Phong ghi nhận đoạn ngập nằm ở cuối hầm chui theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Nước ngập trên đoạn đường dài gần 100 m, có nơi sâu khoảng 30-50 cm.

Tại khu vực miệng cống, nước có dấu hiệu trào ngược lên mặt đường khiến tình trạng ngập thêm nghiêm trọng. Một số phương tiện cố lưu thông qua đây bị chết máy.

Đây không phải lần đầu hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới xảy ra tình trạng ngập sau mưa lớn. Khu vực này nhiều lần bị ngập, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Tháng 10/2025, đơn vị quản lý đã triển khai hệ thống máy bơm và camera giám sát nhằm chủ động ứng phó khi hầm chui xảy ra ngập. Tuy nhiên, sau những trận mưa lớn, đoạn cuối hầm vẫn tiếp tục ngập sâu.

tp-c_1789466609631-8708755424978440175-8708755424978440175-3fd9d4e65b38b9e8825c68e38b085f1b.jpg
Hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới ngập sâu sau cơn mưa lớn chiều 15/9.
﻿Ảnh: Nguyễn Tiến.
tp-c_1789466609706-8708755424978440175-8708755424978440175-ed1f0f76ea1a1a25952420e615998853.jpg
Nhiều người điều khiển xe máy và ô tô không dám đi qua đoạn ngập, phải quay đầu ngay trong hầm. Ảnh: Nguyễn Tiến.
tp-c_1789466609731-8708755424978440175-8708755424978440175-1b1ba5687b5856ec86f1572b392ed6e5.jpg
Đoạn đường bị ngập kéo dài gần 100 m khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.
﻿Ảnh: Nguyễn Tiến.

Anh Huy - một người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực - cho rằng việc công trình có giá trị hơn 70 tỷ đồng liên tục ngập khi mưa lớn là vấn đề cần được xử lý.

“Chủ đầu tư cần sớm có giải pháp xử lý dứt điểm, nhất là khi mùa mưa đang diễn ra”, anh Huy nói.

Không chỉ hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới, một số công trình giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Đông TPHCM cũng xảy ra tình trạng ngập sau mưa lớn.

Ngày 11/9, hệ thống hầm chui tại nút giao An Phú, kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ, cũng bị ngập sâu sau trận mưa lớn.

Lực lượng chức năng phải tạm thời phong tỏa hầm chui An Phú để đảm bảo an toàn, khiến giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn ứ, nhiều ô tô nối đuôi nhau kéo dài.

Nguyễn Tiến
#hầm chui ngập #hầm chui bến xe miền đông ngập sâu #ngập lụt #giao thông #TPHCM #đồng Nai #bến xe #ngập sâu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe