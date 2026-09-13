Triều cường lên cao, TPHCM đề phòng ngập khi mưa lớn

TPO - Nam Bộ tiếp tục mưa dông trong chiều và tối 13/9, trong khi triều cường trên sông Sài Gòn lên cao, làm gia tăng nguy cơ ngập tại vùng trũng thấp ở TPHCM.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 13/9, khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn trên 70mm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, cao nhất 29-32°C. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Tại TPHCM, buổi sáng thời tiết giảm mây, có nắng gián đoạn. Về chiều và tối, mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều khu vực, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-33°C, trong đó mức cao nhất phổ biến 31-33°C.

Người dân TPHCM di chuyển trong lúc triều cường dâng cao. Ảnh: Hữu Huy

Trên vùng biển TPHCM, gió phổ biến ở mức nhẹ. Khu vực này có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, triều cường trên sông Sài Gòn đang ở mức cao. Đến 7h ngày 13/9, mực nước tại trạm Phú An đạt 1,51m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,03m. Tại Thủ Dầu Một, mực nước đạt 1,65m, vượt báo động 3 khoảng 0,14m, trong khi trạm Nhà Bè ghi nhận 1,56m, xấp xỉ mức báo động 3.

Trong 1-2 ngày tới, mực nước sông Sài Gòn được dự báo biến đổi chậm, sau đó giảm dần nhưng vẫn ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức báo động 1-2 có khả năng duy trì đến hết 16/9.

Mưa lớn kết hợp triều cường có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, gây ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Cơ quan khí tượng xác định rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Theo cơ quan khí tượng, người dân sinh sống tại những điểm thường xuyên ngập cần chủ động theo dõi diễn biến mưa và mực nước để có phương án di chuyển phù hợp. Khi xảy ra dông mạnh, nên tránh đứng dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc các công trình thiếu an toàn để hạn chế nguy cơ do lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo ứng dụng quan trắc không khí Air Visual thuộc IQAir, chất lượng không khí tại TPHCM hôm nay ở mức 122, thuộc ngưỡng nhạy cảm.