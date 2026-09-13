Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa từ chiều tối, đến trưa hôm sau nhiều nhà dân ở TPHCM vẫn ngập

Nguyễn Tiến

TPO - Sau cơn mưa lớn, kết hợp triều cường, gần 30 căn nhà ở phường Hiệp Bình (TPHCM) ngập qua đêm. Địa phương xác định cống gặp sự cố, rác và bùn đất cản dòng, hạn chế khả năng thoát nước.

Sau trận mưa lớn kết hợp triều cường tối 10/9, gần 30 căn nhà tại đường số 40, phường Hiệp Bình (TPHCM) bị ngập. Tình trạng ngập kéo dài đến trưa 11/9, nước mới cơ bản rút, ảnh hưởng đến sinh hoạt và gây hư hỏng nhiều tài sản của người dân.

tp-c_chatgpt-image-14-00-52-11-thg-9-2026.png
Nước ngập sâu trên đường số 40, phường Hiệp Bình sau trận mưa lớn kết hợp triều cường tối 10/9.
﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo UBND phường Hiệp Bình, mưa lớn vào chiều tối 10/9 kết hợp triều cường khiến nhiều khu vực trên các đường số 38, 40, 42 và các hẻm lân cận thuộc khu phố 40, 41 bị ngập.

Riêng đường số 40 có gần 30 căn nhà, bao gồm cả phòng trọ, bị nước tràn vào. Tình trạng ngập bắt đầu khoảng 20 giờ ngày 10/9 và kéo dài đến khoảng 11 giờ ngày 11/9 mới cơ bản chấm dứt.

Qua kiểm tra, địa phương xác định một số cống trên đường số 40 gặp lỗi kỹ thuật, không ngăn được nước khi triều cường dâng. Bên cạnh đó, rác và bùn đất tích tụ tại cửa thu nước, van cống tạo thành lớp chắn, khiến nước khó thoát ra sông, kênh rạch khi triều xuống hoặc khi mở cửa xả.

tp-c_1789105436151-3145456721095729554-3145456721095729554-40f5640d9206df73d708260e56678dd1.jpg
Nước ngập kéo dài từ tối 10/9 đến sáng 11/9 mới cơ bản rút, khiến người dân gặp nhiều khó khăn.
﻿ Ảnh: Nguyễn Tiến

Ngay sau khi xảy ra ngập, UBND phường Hiệp Bình chỉ đạo các đơn vị chuyên môn huy động lực lượng xử lý tại các cửa van, hỗ trợ người dân bơm nước và khắc phục tạm thời hệ thống thoát nước.

Công an phường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình cùng các lực lượng chuyên trách được huy động xuống địa bàn. Chính quyền cũng trao mì gói và một số nhu yếu phẩm, động viên gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến 14 giờ ngày 12/9, phường tiếp tục kiểm tra các miệng cống và ghi nhận khu vực hẻm 64 đường số 40 không còn ngập.

Trước đó, Tiền Phong thông tin, trận mưa lớn chiều tối 10/9 khiến đường số 38 và 40, phường Hiệp Bình bị ngập sâu. Nước tràn vào nhiều nhà dân, có thời điểm dâng khoảng nửa mét trên đường, gây khó khăn cho việc đi lại.

Đáng chú ý, đến sáng 11/9, nhiều khu vực vẫn chìm trong nước. Không ít căn nhà hai bên đường tiếp tục bị ngập, nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt bị ảnh hưởng.

Chị Đỗ Thị Thanh Tâm cho biết tình trạng ngập diễn ra nghiêm trọng. Khoảng 9 giờ ngày 11/9, nước vẫn bao vây nhà chị và một số hộ dân xung quanh.

tp-c_1789105436159-3145456721095729554-3145456721095729554-2f5cfc5a127503cb5aef15afa50dd8cd.jpg
Nhà chị Đỗ Thị Thanh Tâm trên đường số 40, phường Hiệp Bình vẫn ngập sâu sáng 11/9, có nơi nước dâng hơn đầu gối, điểm sâu nhất khoảng 1 m. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo chị Tâm, có nơi nước trong nhà cao hơn đầu gối, điểm sâu nhất khoảng 1m. Từ sân vào đến khu vực nhà bếp đều ngập nước, nhiều đồ đạc phải kê lên cao để hạn chế thiệt hại.

Chị Tâm cho biết đây không phải lần đầu khu vực này xảy ra ngập. Mỗi khi xuất hiện mưa lớn, nước thường dâng cao và kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân

Bà Nguyễn Thị Mỹ, người dân sống trên đường số 40, cho biết khoảng 18 giờ ngày 10/9, khi mưa lớn trút xuống, nước bắt đầu dâng trên đường. Ít phút sau, nước tràn vào nhà khiến toàn bộ căn nhà bị ngập.

tp-c_1789105436070-3145456721095729554-3145456721095729554-dce72c9e2c42a90eeb50f226549ddbd3.jpg
Lực lượng công an đồng thời huy động máy bơm đến các điểm ngập nặng, hỗ trợ người dân bơm nước ra khỏi nhà, hạn chế thiệt hại do ngập kéo dài. Ảnh: Nguyễn Tiến

Người dân khu vực mong hệ thống thoát nước sớm được kiểm tra, khắc phục triệt để, nhất là các vị trí cống, cửa van và điểm thu nước, nhằm hạn chế tình trạng ngập kéo dài khi xảy ra mưa lớn kết hợp triều cường gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Nguyễn Tiến
#ngập lụt #TPHCM #triều cường #hệ thống thoát nước #người dân #cống gặp sự cố #sự cố thoát nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe