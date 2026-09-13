Huế mưa rất lớn

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở TP. Huế ghi nhận lượng mưa 250-500 mm, riêng đỉnh Bạch Mã hơn 1.200 mm, gây sạt lở nhà dân, ảnh hưởng giao thông và làm chìm tàu.

Sáng 13/9, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế cho biết từ tối 10/9 đến sáng nay, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500 mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa cao như đỉnh Bạch Mã 1.250 mm, Nhâm A Lưới 672 mm, Xuân Lộc 654 mm và A Đớt 640 mm.

Dự báo từ 13 đến hết 15/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực Bạch Mã có nơi từ 800 mm đến trên 1.000 mm. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Mực nước trên sông Hương tại Kim Long vào sáng nay ở mức 1,37 m, cao hơn báo động I 0,37 m, sông Bồ tại Phú Ốc 1,59 m, cao hơn báo động I 0,09 m. Các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn hiện bảo đảm an toàn.

Khu vực Bạch Mã là nơi có lượng mưa cao nhất TP. Huế mỗi năm.

Nước lũ tràn vào đường làng ở xã Hưng Lộc - khu vực dưới chân núi Bạch Mã. Ảnh: Q.P.

Sạt lở Quốc lộ 49 tuyến nối trung tâm Huế với miền núi A Lưới.

Trong nhiều giờ qua, mưa lớn tại Huế đã gây một số thiệt hại bước đầu. Tại xã A Lưới 1, một căn nhà ở thôn A Năm bị sạt lở nền với diện tích khoảng 75 m2. Lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản đến nhà người thân. Chính quyền địa phương cũng di dời 5 hộ với 19 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trên Quốc lộ 49 đi A Lưới, tại Km67+800 và Km75+830 xảy ra sạt lở taluy dương với khoảng 150 m3 đất đá, vùi lấp rãnh dài khoảng 50 m, khiến giao thông bị gián đoạn khoảng 30 phút.

Một tàu cá dài 9 m neo đậu tại cảng cá Thuận An đã bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Bộ đội Biên phòng thành phố đã huy động lực lượng phối hợp gia đình tổ chức trục vớt.

Tàu hàng mắc cạn tại khu vực biển Chân Mây, TP. Huế.

Tại khu vực biển Bình An, vịnh Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô), tàu hàng STAR CITY bị mắc cạn. Trên tàu có 17 thuyền viên, cùng dầu nhiên liệu. Lực lượng chức năng hiện theo dõi, duy trì liên lạc và triển khai phương án bảo đảm an toàn, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường. Do thời tiết xấu, hai tàu lai chưa thể tiếp cận để kéo tàu thoát cạn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, TP. Huế chỉ đạo các địa phương rà soát phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm. Toàn bộ 1.120 phương tiện với 7.909 lao động trên biển đã vào neo đậu an toàn từ ngày 12/9.

Từ 13 đến 14/9, vùng ven biển Huế dự báo có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7, trên biển gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-3 m, biển động. Các tàu thuyền hoạt động trên biển được cảnh báo nguy cơ cao do mưa dông, gió mạnh, sóng lớn và nước dâng.