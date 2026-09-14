Thanh long ‘đỏ đường’ TPHCM, hạ giá chỉ 5.000 đồng/kg

TPO - Thanh long tươi rói được bán tràn vỉa hè TPHCM với giá chỉ 5.000-8.000 đồng/kg, thấp bằng 1/3 so với tháng trước. Giá rẻ khiến nhiều bà nội trợ tranh thủ mua cả chục ký về ăn dần.

Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến đường ở TPHCM như Minh Phụng, Bình Phú, An Dương Vương, Võ Văn Kiệt…, thanh long được người bán đổ thành từng đống trên vỉa hè, treo bảng giá chỉ 5.000-8.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều điểm bán thanh long giá 5.000 đồng/kg đều là hàng mới, cuống còn rất tươi. Quả to, căng tròn, có nơi khoảng 3 quả đã nặng 1kg.

Thanh long chất đống tại nhiều vỉa hè ở TPHCM, trong đó thanh long ruột đỏ chuyên để xuất khẩu chỉ có giá 10.000 đồng/kg

Trên đường Minh Phụng (phường Minh Phụng), những đống thanh long giá 5.000 đồng/kg thu hút nhiều người đi đường. Chị Vy (ngụ phường An Lạc) khi đi ngang đã vội tấp xe vào hỏi lại người bán có đúng giá 5.000 đồng/kg hay không.

“Có nhiều nơi cũng treo bảng 5.000 đồng nhưng thực tế chỉ bán nửa ký. Tôi phải hỏi kỹ, khi chủ hàng xác nhận đúng 5.000 đồng/kg thì mua luôn 10kg, hết 50.000 đồng”, chị Vy nói.

Theo chị Vy, chỉ cách đây không lâu, thanh long giá rẻ nhất cũng khoảng 15.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đó thường là những quả đã để nhiều ngày, vỏ bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng nên người bán phải hạ giá để bán nhanh, thu hồi vốn.

Trong khi đó, thanh long ruột trắng có giá chỉ 5.000 đồng. Quả to, các gai tươi rói

“Nay thanh long còn rất tươi mà giá chỉ 5.000 đồng/kg nên tôi tranh thủ mua nhiều về cho cả nhà ăn”, chị Vy chia sẻ.

Người bán cho biết số thanh long này chủ yếu là hàng nhà trồng. Những quả loại 1 đã được bán cho công ty để xuất khẩu, thương lái đến mua tận vườn hoặc các cửa hàng trái cây, còn những quả nhỏ hơn được phân loại để bán lẻ với giá thấp.

“Tuy là thanh long loại 2, loại 3 nhưng trái vẫn rất tươi ngon, da căng bóng, độ ngọt đạt tiêu chuẩn, không phải hàng non hay hàng tỉa thải”, người bán khẳng định.

Hiện, thanh long giá rẻ ở TPHCM có hai loại. Đó là thanh long ruột đỏ và ruột trắng. Trong đó, loại ruột đỏ có giá cao hơn, khoảng 10.000 đồng/kg, thậm chí có nơi còn rao bán 15.000 đồng/2kg là những quả đã bắt đầu héo gai.

Bà Hoa (ngụ phường Bình Trị Đông) nói rằng, thường lựa những quả thanh long bắt đầu héo gai để mua vì lúc này quả đã chín nhiều, vỏ mỏng và nhẹ ký hơn.

“Giá lúc này cũng giảm thêm vài nghìn đồng nên mua rất lợi”, bà Hoa nói.

Thanh long giá rẻ "phủ đỏ" nhiều sạp hàng trái cây ở TPHCM

Giá thanh long xuống thấp cũng khiến loại trái cây này được nhiều gia đình mua về sử dụng thường xuyên hơn, từ ăn tráng miệng, trộn salad đến làm sinh tố.

Không chỉ tại TPHCM, thị trường thanh long thời gian gần đây còn ghi nhận mức giảm giá sâu tại các vùng trồng. Thanh long dạt hoặc chất lượng thấp có thời điểm chỉ được thương lái thu mua với giá 1.000-2.000 đồng/kg.

Ông Hoàng, thương lái chuyên thu mua nông sản (ngụ tỉnh Tây Ninh) cho biết, thanh long đang vào mùa nên giá tại vườn phổ biến khoảng 4.000-5.000 đồng/kg.

“Thực ra hàng mùa này giá rơi vào khoảng 4.000-5.000 đồng/kg. Còn loại xuống còn 1.000 đồng/kg nhưng thường là hàng dạt, hàng quá tệ”, ông Hoàng nói.

Thanh long đang vào vụ, giá rẻ bất ngờ

Nguyên nhân một phần do thanh long đang vào chính vụ, nguồn hàng tăng mạnh. Khi lượng hàng về nhiều, những loại chất lượng thấp hoặc không đạt tiêu chuẩn phân loại sẽ chịu mức giá rất thấp.

Bên cạnh yếu tố vào vụ, thị trường tiêu thụ chủ lực của thanh long, đặc biệt là Trung Quốc cũng có những biến động khiến sức mua giảm hoặc xảy ra tình trạng dội hàng đột ngột. Khi đầu ra xuất khẩu gặp trục trặc, giá thanh long tại vùng trồng nhanh chóng lao dốc, ảnh hưởng trực tiếp đến người nông dân.

Các tiểu thương dự báo thời gian tới, nếu thanh long tiếp tục về nhiều, khả năng giá bán lẻ tại TPHCM sẽ còn tiếp tục giảm.