San lấp hơn 4.000m² đất lúa, bị phạt 70 triệu đồng

TPO - Tự ý đổ đất, san nâng mặt bằng hơn 4.000m² đất trồng lúa dù đã được chính quyền nhắc nhở, một người dân ở Nghệ An bị xử phạt 70 triệu đồng.

Ngày 15/9, lãnh đạo UBND xã Quảng Châu (Nghệ An) cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Bùi Văn T. (40 tuổi, trú xóm Văn Hiến).

Ông T. bị xử phạt do có hành vi hủy hoại đất dưới hình thức làm biến dạng địa hình, san lấp, nâng cao bề mặt đất sản xuất nông nghiệp, làm mất khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

Theo UBND xã Quảng Châu, qua kiểm tra tại khu vực đồng Rộc Lội, đồng Bờ Làng (xóm Tân Yên) và làm việc với những người liên quan, cơ quan chức năng xác định từ ngày 2/7/2025, ông T. đã tự ý đổ đất, đất lẫn đá để san lấp, nâng cao bề mặt đất trồng lúa.

Việc san lấp được thực hiện trên một phần diện tích của 11 thửa đất, với tổng diện tích 4.085,2m².

Khu đất trồng lúa được ông T. tự ý đổ đất, san nâng mặt bằng để trồng cây.

Hành vi trên thuộc trường hợp vi phạm quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 14 Nghị định 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ quy định, UBND xã Quảng Châu quyết định xử phạt ông T. số tiền 70 triệu đồng.

Trước khi bị xử phạt, việc ông T. san lấp đất trồng lúa đã được người dân địa phương phản ánh. Khu đất nằm tại khu vực xóm Đồng Mỹ, cạnh Quốc lộ 7B, được cho là đã được san lấp để trồng cây cảnh, cây lâu năm và dựng hàng rào.

UBND xã Quảng Châu sau đó đã hai lần lập biên bản, yêu cầu ông T. dừng hành vi vi phạm và hoàn trả hiện trạng khu đất. Tuy nhiên, hộ dân này không chấp hành đầy đủ yêu cầu của chính quyền địa phương.

Sau quá trình kiểm tra, xác minh và làm việc với người liên quan, UBND xã Quảng Châu đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Trao đổi với chính quyền địa phương, ông T. cho rằng khu đất trước đây thấp trũng, sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả nên gia đình tự ý đổ đất, cải tạo để thuận lợi sử dụng.