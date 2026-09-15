Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tên Thường, quê ở Quảng Nam

Thái Lâm

TPO - Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Hàm Liêm (Lâm Đồng), lực lượng Đội K75 phát hiện và quy tập một hài cốt liệt sĩ theo nguồn tin nhân chứng cung cấp.

Ngày 15/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K75 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng tìm kiếm tại thôn Thuận Dân, xã Hàm Liêm và phát hiện một hài cốt liệt sĩ.

img-0754.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đội K75 tìm thấy hài cốt liệt sĩ theo nguồn tin nhân chứng.

Theo thông tin từ nhân chứng, liệt sĩ được cho là có tên Thường, quê Quảng Nam (trước sáp nhập), hy sinh vào dịp Tết Nguyên đán năm 1945. Thông tin này được sử dụng làm cơ sở để lực lượng chức năng định hướng khu vực tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm diễn ra trong điều kiện địa hình phức tạp, nước ngập sâu và thời tiết khắc nghiệt. Cán bộ, chiến sĩ Đội K75 tổ chức đào tìm theo nguồn tin được cung cấp và phát hiện, quy tập một hài cốt liệt sĩ.

img-3244.jpg
Lực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt sau khi tìm thấy.

Sau khi nhận báo cáo, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng biểu dương, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K75; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục nghiên cứu các nguồn thông tin, rà soát, xác minh và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thái Lâm
#hài cốt liệt sĩ #Quảng Nam #Lâm Đồng #quy tập #tìm thấy #tên Thường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe