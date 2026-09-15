Đề xuất vị trí trung tâm hành chính mới của TP. Cần Thơ

TPO - Chiều 15/9, tại hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết dự thảo quy hoạch chỉ giữ lại 2 phương án đề xuất vị trí trung tâm hành chính mới của thành phố, thay vì 4 vị trí như đề xuất trước đó.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt dự thảo quy hoạch, trong đó vấn đề thu hút chú ý vẫn liên quan đến đề xuất vị trí trung tâm hành chính và xây sân bay mới.

Về sân bay, theo đơn vị tư vấn, xét về quy mô và nhu cầu, công suất của sân bay Cần Thơ hiện vẫn chưa khai thác hết. Tuy nhiên, bán kính phục vụ của sân bay này lại khá xa khu kinh tế biển Trần Đề, không đáp ứng được yêu cầu tiếp cận giao thông dưới 40 phút.

Bên cạnh đó, các sân bay hiện hữu trong vùng (Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau) đều nằm quá xa khu vực phía Đông Nam (vùng ven biển) của thành phố. Do đó, việc quyết tâm thu hút đầu tư xây dựng một sân bay mới là cần thiết và phải ưu tiên vị trí phục vụ cho khu kinh tế biển Trần Đề và vùng duyên hải phía Đông Nam.

Sơ đồ phân tích định hướng xây thêm sân bay mới.

Trong 3 phương án vị trí xây dựng sân bay mới, đơn vị tư vấn phân tích khá nhiều về phương án 1 là xây dựng sân bay trên biển. Về khả năng kết nối đa phương thức (nhóm tiêu chí quan trọng nhất), vị trí này kết nối thuận lợi với cảng cửa ngõ Trần Đề và luồng hàng hải quốc tế. Có tiềm năng hình thành tổ hợp cảng biển - hàng không - đường bộ - đường sắt nếu được đầu tư đồng bộ hệ thống kết nối.

Với nhóm tiêu chí vai trò logistics và kinh tế biển, phương án 1 cũng vượt trội nhất nếu Trần Đề phát triển thành cảng cửa ngõ quốc tế. Tạo động lực phát triển kinh tế biển, công nghiệp hậu cần, dịch vụ hàng hải và hàng không…

Về điều kiện quỹ đất và xây dựng, tư vấn cho rằng, khu Trần Đề có ưu điểm ít tác động đến đất đai và đời sống dân cư; không ảnh hưởng nhiều trong quá trình chờ thực hiện quy hoạch; tận dụng tốt tuyến đường kết nối ra cảng biển. Các nghiên cứu địa chất sơ bộ cũng cho thấy thi công trên biển chưa chắc đã khó hơn trên đất liền…

Tuy nhiên, phương án 1 cũng có hạn chế khi chi phí đầu tư, vận hành, bảo trì rất lớn; yêu cầu xử lý nền móng, đê chắn sóng, chống xâm thực, nước biển dâng và bão. Cần đánh giá kỹ điều kiện hải văn, môi trường biển và an toàn hàng không…

Phương án 2 tại khu vực Sóc Trăng, theo đơn vị tư vấn, được đánh giá đáp ứng tốt định hướng kết nối và hỗ trợ trực tiếp cho khu kinh tế biển Trần Đề.

Riêng phương án 3 tại khu vực Vị Thanh (theo đề xuất của nhà đầu tư), đại diện tư vấn đánh giá không khả thi do tồn tại nhiều bất cập. Khu vực này có địa hình rất trũng, đồng thời nằm quá gần sân bay Cần Thơ và sân bay Rạch Giá, dễ gây chồng chéo về phạm vi phục vụ trong khi lại không giải quyết được nhu cầu cho vùng duyên hải phía Đông Nam thành phố.

Khu vực quy hoạch một trong hai vị trí làm trung tâm hành chính mới của Cần Thơ, bên bờ sông Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cho biết đề xuất nâng công suất sân bay Cần Thơ lên khoảng 18-20 triệu hành khách vào năm 2050, đồng thời nghiên cứu vị trí một cảng hàng không mới là một trong những nội dung được bổ sung mới vào dự thảo quy hoạch. Tuy nhiên, cả 3 phương án trên đang được so sánh, chưa lựa chọn.

Với đề xuất khu đô thị hành chính, ông Tuyên cho biết thành phố giữ lại 2 phương án đề xuất (trước đó 4 phương án). Trong đó, vị trí 1 là khu Trung tâm Văn hóa Tây Đô ven sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quy mô khoảng 56 ha. Vị trí 2 là phía Bắc đường Vành đai phía Tây, phường Long Tuyền và xã Phong Điền, quy mô khoảng 210 ha.

Theo ông Tuyên, tư vấn đánh giá vị trí 1 có lợi thế tổng hợp nổi trội về tính trung tâm và khả năng kết nối, phù hợp để ưu tiên nghiên cứu. Tuy nhiên, đây mới là kiến nghị của tư vấn, chưa phải phương án được lựa chọn. Việc bố trí trung tâm hành chính - chính trị còn phải thực hiện theo chủ trương của cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Góp ý tại hội nghị, ông Võ Thành Thống - nguyên Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, đồng ý và cảm thấy "nhẹ nhàng" khi đề xuất vị trí trung tâm hành chính của thành phố chỉ còn 2 vị trí như trên.

Ông Thống góp ý thêm: “Nơi làm việc, trụ sở hành chính cần xem xét 3 yếu tố: Nhất cận thị, nhị cận sông, ba cận đường, nhất là chỗ đã có mặt bằng sẵn”.

Về sân bay, theo ông Thống, nếu làm sân bay kết hợp với cảng Trần Đề thì nên xem xét, không phải cho hôm nay mà tầm nhìn xa, có thể nghiên cứu cho nhu cầu sau này. Một số ý kiến khác cũng cho rằng, hiện nay cần ưu tiên nâng cấp, khai thác hết công suất sân bay Cần Thơ hiện hữu, sau đó mới tính tiếp.

“Cần hết sức kỹ lưỡng, bởi quy hoạch này rất quan trọng, là nền của các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các dự án sau này phải có trong đó mới thực hiện được, nếu không phải xin điều chỉnh, bổ sung, tránh việc khi đã được phê duyệt mà ‘làm liều’ thì sai phạm…” - ông Võ Thành Thống góp ý.