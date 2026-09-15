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Thống nhất chủ trương đầu tư dự án đưa nước sông Hậu về bán đảo Cà Mau

Cảnh Kỳ

TPO - Dự án trạm bơm và đường ống dẫn nước thô từ sông Hậu về bán đảo Cà Mau được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, sản xuất vào mỗi mùa khô nơi đây. Dự án dự kiến có vốn đầu tư gần 5.400 tỷ đồng, bằng nguồn vốn doanh nghiệp.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau, TP. Cần Thơ và nhà đầu tư có báo cáo Chính phủ đề xuất thực hiện Dự án Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và Hệ thống tuyến ống truyền tải. Dự án do doanh nghiệp tư nhân đầu tư thực hiện. Trên cơ sở được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương liên quan về phương án đầu tư dự án.

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Dự án đường ống dự kiến lấy nước sông Hậu tại đoạn qua Cần Thơ để đưa vào bán đảo Cà Mau.

Giai đoạn 1 của dự án gồm công trình thu và trạm bơm nước thô tại khu vực Phong Điền (TP. Cần Thơ), để lấy nước sông Hậu không bị nhiễm mặn. Hệ thống có 6 trạm bơm tăng áp và 9 tuyến ống truyền tải nước thô, với tổng chiều dài hơn 211km. Hệ thống dự kiến đưa nước thô từ sông Hậu đến các điểm tiếp nhận trên địa bàn Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng cũ. Nước thô từ dự án được cấp cho các nhà máy hiện có ở địa phương xử lý và phân phối cho người dân.

Theo Bộ Xây dựng, dự án có tính chất liên tỉnh (2 địa phương), thuộc dự án nhóm A. Nếu được thông qua đầu tư tại thời điểm hiện nay, dự kiến hệ thống sẽ được đưa vào vận hành từ năm 2029, với công suất ban đầu 319.000 m³/ngày đêm, sau đó tăng dần lên 610.000 m³/ngày đêm vào năm 2033.

Bộ Xây dựng đề nghị, trong bước tiếp theo, nhà đầu tư phối hợp với Cà Mau và Cần Thơ xác định cụ thể nhu cầu theo từng khu vực, từng giai đoạn và khả năng tiếp nhận nước tại các địa phương.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tình trạng cạn kiệt nguồn nước ngầm tại địa phương đang gây nhiều khó khăn, hệ lụy, tình trạng sụt lún diễn ra hằng năm, đặc biệt vào mùa khô.

Cùng với đó, theo ông Sử, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm đang ở mức rất cao, khi toàn tỉnh đang có hàng trăm nghìn giếng khoan nhỏ lẻ trong dân. Nếu không sớm có giải pháp, hệ thống giếng khoan này có thể dẫn đến nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm nghiêm trọng.

Tại buổi làm việc với các bộ ngành, địa phương chiều 14/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, tình trạng sạt lở, sụt lún và thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến cấp thiết. Điều này đòi hỏi phải sớm có giải pháp bảo đảm nguồn nước cho khu vực.

Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và Hệ thống tuyến ống truyền tải, theo hình thức đầu tư tư nhân. Trong đó, giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan đầu mối, đại diện cho các địa phương tham gia dự án.

UBND tỉnh Cà Mau được giao trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự án trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, thực hiện công bố lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, Công ty Samsung E&A và DNP Water đã gửi UBND tỉnh Cà Mau và UBND TP. Cần Thơ đề xuất đầu tư dự án Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và Hệ thống tuyến ống truyền tải.

Dự án có tổng mức đầu tư ước khoảng 5.396 tỷ đồng, nhà đầu tư đề xuất mục tiêu khởi công trong quý 2/2027, hoàn thành đưa vào vận hành trong quý 4/2028.

Dự án gồm xây dựng hệ thống khai thác và truyền dẫn nguồn nước thô từ thượng nguồn sông Hậu (kênh Xáng Xà No, trên địa bàn Cần Thơ). Nước thô được đưa về khu vực trung tâm đô thị của các địa phương thuộc bán đảo Cà Mau (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau cũ).

Nhà đầu tư tính toán, giá bán nước thô cho các nhà máy xử lý khởi điểm dự kiến khoảng 4.200 đồng/m3.

Cảnh Kỳ
#cấp nước #Tây Nam sông Hậu #Cần Thơ #Cà Mau #dự án đầu tư #nước sạch

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