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Khoa học

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Cảnh báo sứa lửa xuất hiện ở biển Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Sứa lửa bất ngờ xuất hiện tại bãi tắm Hòn Gai và một số vùng biển Quảng Ninh, nếu chạm phải có thể gây đau nhói, bỏng rát như lửa đốt khi tiếp xúc. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, du khách không xuống tắm tại nơi sứa xuất hiện nhiều sứa lửa.

Ngày 15/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh cho biết đã đề nghị các địa phương ven biển tăng cường cảnh báo, bảo đảm an toàn sau khi xuất hiện thông tin về sứa lửa tại bãi tắm Hòn Gai, phường Hạ Long và một số vùng biển khác.

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Ảnh minh họa sứa lửa ở các khu vực bãi tắm công cộng.

Trước đó, từ hình ảnh, video được cung cấp, Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng cùng các chuyên gia xác định đây là Chrysaora sp., còn gọi là sứa ngứa hoặc sứa lửa. Loài này có đường kính trung bình khoảng 15-20cm, xúc tu dài gấp 2-3 lần đường kính dù.

Theo các chuyên gia, sứa lửa gây ngứa rất mạnh. Người chạm phải có thể lập tức cảm thấy đau nhói, bỏng rát như lửa đốt hoặc kim châm; da nổi mẩn đỏ, sưng nề, xuất hiện các vệt dài theo xúc tu, thậm chí phồng rộp hoặc nổi bọng nước.

Loài sứa này phân bố ở hầu hết vùng nước ven bờ Việt Nam. Quan sát tại vùng biển Trà Cổ vào tháng 8/2019 từng ghi nhận sứa ngứa xuất hiện trên tầng nước mặt với mật độ 30-50 con/1.000m3.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh khuyến cáo người dân, du khách hạn chế hoặc không xuống tắm tại những khu vực sứa xuất hiện mật độ nhiều. Các đơn vị quản lý bãi tắm được yêu cầu chủ động lắp lưới chắn, tổ chức thu gom sứa và bố trí lực lượng hỗ trợ, sơ cứu khi có người bị sứa đốt.

Hoàng Dương
#sứa lửa #Quảng Ninh #bãi tắm #nguy hiểm #bỏng rát #du lịch

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