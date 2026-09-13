Màn hình iPhone Duo có gì mới? Kích thước bao nhiêu inch?

Apple iPhone Duo mở ra thiết kế gập mới trên iPhone, kết hợp màn hình ngoài nhỏ gọn và màn hình trong lớn hơn để hỗ trợ đa nhiệm linh hoạt hơn nữa. Màn hình ngoài phục vụ thao tác nhanh khi máy đóng, còn màn hình trong giúp mở rộng không gian xem nội dung. Thiết bị còn được tích hợp Nano-texture, ProMotion, Always-On và độ sáng cao để hỗ trợ khi người dùng sử dụng máy ngoài trời hiệu quả.

Màn hình Apple iPhone Duo bao nhiêu inch?

Kích thước hiển thị là yếu tố đáng quan tâm khi thiết bị mang đến cách sử dụng khác biệt so với smartphone thông thường. Việc tìm hiểu phần màn hình sẽ giúp cho người dùng hình dung rõ hơn về không gian trải nghiệm thực tế của thiết bị.

Màn hình ngoài 5,4 inch nhỏ gọn khi gập

Khi đóng máy, màn hình Super Retina XDR 5,4 inch của Apple iPhone Duo hướng tới những thao tác vốn không cần không gian hiển thị quá lớn. Apple cho biết thiết kế này cho phép sử dụng thoải mái bằng một tay, dễ cất vào túi, trong khi diện tích màn hình vẫn tương đương khoảng 90% màn hình iPhone 18 Pro.

Sở hữu màn hình ngoài 5,4 inch nhỏ gọn khi gập

Apple iPhone Duo hỗ trợ bạn thao tác thuận tiện khi đang di chuyển hoặc chỉ có một tay sử dụng thiết bị, nhờ khả năng truy cập nội dung nhanh mà không cần mở máy. Người dùng có thể xem nhanh tin nhắn và xử lý thông báo cần thiết, qua đó hạn chế thao tác thay đổi tư thế cầm điện thoại thường xuyên.

Màn hình trong 7,6 inch mở rộng không gian sử dụng

iPhone Duo trang bị tấm nền Super Retina XDR dạng gập rộng 7,6 inch, không gian quan sát nhiều hơn 50% khi đặt cạnh iPhone 18 Pro Max, dựa trên dữ liệu từ Apple. Không gian mở rộng giúp người dùng quan sát nội dung thoải mái hơn khi xem video, đọc bài dài hoặc chơi game, đồng thời tận dụng rõ lợi thế của thiết kế gập.

Màn hình chính 7,6 inch mang đến vùng hiển thị rộng rãi

Apple iPhone Duo tận dụng màn hình 7,6 inch để hỗ trợ làm việc với nhiều ứng dụng, giúp người dùng kết hợp các nội dung khác nhau trong cùng quá trình sử dụng. Khi cần vừa xem tài liệu vừa nhắn tin trao đổi công việc, bạn sẽ khai thác được hết không gian 7,6 inch này để xử lý đa nhiệm mượt mà.

Màn hình Apple iPhone Duo có gì mới?

Phần hiển thị là một trong những yếu tố đáng quan tâm khi tìm hiểu thế hệ iPhone mới này. Những thay đổi được Apple thực hiện hướng đến việc hoàn thiện trải nghiệm quan sát và tương tác trong nhiều tình huống sử dụng khác nhau.

Nano-texture giảm chói và hạn chế cảm giác về nếp gấp

Apple iPhone Duo trang bị màn hình trong với bề mặt hoàn thiện Nano-texture, giúp tán xạ ánh sáng phản chiếu hiệu quả và hạn chế được hiện tượng lộ nếp gấp. Cấu trúc này hỗ trợ hình ảnh dễ nhìn hơn khi người dùng xem phim, đọc nội dung hoặc chơi game trên màn hình mở trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Hỗ trợ hình ảnh dễ nhìn hơn khi xem phim, đọc nội dung

iPhone Duo bố trí camera FaceTime dưới màn hình trong và tự ẩn khi không hoạt động, qua đó duy trì vùng hiển thị liền mạch hơn trên không gian 7,6 inch. Thiết kế này hạn chế chi tiết gây gián đoạn khi xem nội dung toàn màn hình, nhưng hiệu quả quan sát thực tế vẫn phụ thuộc phần lớn vào môi trường ánh sáng.

ProMotion, Always-On và trải nghiệm linh hoạt giữa hai màn hình

Apple iPhone Duo tích hợp ProMotion trên cả hai màn hình với tần số quét thích ứng tối đa 120Hz, giúp thao tác cuộn trang, hiệu ứng chuyển động hiển thị mượt mà hơn. Công nghệ Always-On còn cho phép người dùng theo dõi nhanh các thông tin cần thiết trên màn hình mà không phải kích hoạt thiết bị theo cách thông thường.

iPhone Duo đạt độ sáng đỉnh ngoài trời 3.000 nit, giúp nội dung dễ quan sát hơn trong môi trường sáng mạnh, dù mức này không được duy trì liên tục. Hai màn hình còn dùng cùng tỷ lệ khung hình, nhờ đó nội dung có thể điều chỉnh kích thước phù hợp khi người dùng chuyển thiết bị từ trạng thái đóng sang mở.

Apple iPhone Duo được Apple công bố sẽ hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) trên cả hai màn hình vào cuối năm, mở rộng cách tương tác ngoài thao tác cảm ứng. Khi tính năng khả dụng, người dùng có thể tận dụng màn hình 7,6 inch để ghi chú, phác thảo hoặc đánh dấu tài liệu, phù hợp hơn cho nhu cầu làm việc linh hoạt.

Mua Apple iPhone Duo ở đâu uy tín?

Apple iPhone Duo có giá từ 64.990.000 đồng cho bản 256GB, là mức tham khảo để người dùng cân đối ngân sách đầu tư trước khi lựa chọn sản phẩm. CellphoneS là địa chỉ mà bạn có thể tham khảo để kiểm tra giá bán, tình trạng hàng và chính sách bảo hành chính hãng Apple. Bạn có thể đăng ký nhận thông báo từ 10/9 tại CellphoneS để nhanh chóng có thông tin cập nhật về chương trình đặt cọc từ 19:00 ngày 16 tháng 10 của sản phẩm mới ra mắt.