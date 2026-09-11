Starlink Việt Nam phủ sóng vùng lõm cho 13 tỉnh/thành phố

TPO - 254 bộ thiết bị đầu cuối Starlink Standard 4X cùng gói dịch vụ đi kèm với tốc độ truy cập tối đa 400Mbps miễn phí trong thời gian 06 tháng vừa được trao cho 13 tỉnh/thành phố, trong kế hoạch giải quyết tình trạng lõm sóng, sóng yếu ở vùng sâu, vùng xa.

Chiều 11/9, Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận, bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương.

Hoạt động nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng, điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập lõm sóng, sóng yếu viễn thông trên toàn quốc.

Trong đợt đầu tiên này, hai bên tiếp nhận, bàn giao 254 bộ thiết bị đầu cuối Starlink Standard 4X cùng gói dịch vụ đi kèm với tốc độ truy cập tối đa 400Mbps miễn phí trong thời gian 06 tháng.

13 tỉnh, thành phố được nhận bàn giao lần này gồm Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Gia Lai, Huế, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Tuyên Quang.

Cục Viễn thông và Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương.

Theo đó, mỗi thôn lõm sóng, điểm lõm sóng, sóng yếu (trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập) tại 13 tỉnh, thành phố này sẽ được bố trí 1 bộ thiết bị và gói dịch vụ.

Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo, đôn đốc các địa phương và doanh nghiệp viễn thông tổ chức rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai phủ sóng tại các thôn lõm sóng và các điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập có tình trạng lõm sóng hoặc sóng yếu trên phạm vi toàn quốc.

Kết quả đến thời điểm hiện tại trên toàn quốc có 273 thôn lõm sóng và 117 điểm lõm sóng, sóng yếu tại 13 tỉnh, thành phố.

Đối với các thôn và điểm lõm sóng, sóng yếu đã có kế hoạch triển khai phủ sóng trong Quý 4/2026 sẽ được hỗ trợ kết nối thông qua dịch vụ truy nhập Internet cố định băng rộng sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp của Công ty TNHH Starlink để kịp thời phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Ông Nguyễn Thành Chung, Cục trưởng

﻿Cục Viễn thông.

Theo ông Nguyễn Thành Chung, Cục trưởng Cục Viễn thông, đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, bảo đảm kết nối viễn thông tại những khu vực đặc biệt khó khăn, để không địa bàn nào, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Đây cũng là hoạt động nằm trong cam kết thực hiện chương trình hỗ trợ kết nối thiết yếu của Tập đoàn Space X và Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam khi đề xuất cấp phép thí điểm tại Việt Nam.

Theo đó, Công ty cam kết hỗ trợ 1.000 bộ thiết bị Starlink và dịch vụ miễn phí trong 06 tháng để kết nối các trường học, bệnh viện, cộng đồng nông thôn và những đối tượng ưu tiên.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Quốc gia Starlink Việt Nam chia sẻ, một trong những giá trị quan trọng nhất của công nghệ Internet vệ tinh Starlink đó là khả năng đưa kết nối tới những nơi mà hạ tầng viễn thông truyền thống, điện còn khó tiếp cận.

Sau lễ bàn giao, Cục Viễn thông sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ, các địa phương và doanh nghiệp viễn thông đôn đốc triển khai phủ sóng theo kế hoạch.

Bên cạnh đó sẽ rà soát, đánh giá các điểm phát sinh cần hỗ trợ thiết bị và dịch vụ Starlink để phối hợp với Công ty Starlink Services Việt Nam xem xét, triển khai trong phạm vi chương trình hỗ trợ kết nối thiết yếu.