Một gia đình tự nguyện bàn giao Gấu ngựa quý hiếm

TPO - Một hộ gia đình ở TPHCM vừa tự nguyện chuyển giao một cá thể Gấu ngựa quý hiếm sau 26 năm nuôi nhốt. Cá thể được đưa về chăm sóc trọn đời tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam – cơ sở Vườn quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế.

Cá thể gấu được gia đình nuôi nhốt từ đầu những năm 2000, kéo dài hơn 26 năm. Sau quá trình trao đổi và vận động, gia đình chủ nuôi đã chủ động lựa chọn chuyển giao cá thể gấu duy nhất của gia đình vì mục đích nhân đạo và bảo tồn, không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào.

Công tác cứu hộ được thực hiện trong hôm nay (11/9), dự kiến gấu sẽ đến Vườn quốc gia Bạch Mã vào ngày 12/9.

Cá thể gấu được cứu hộ mang tên Millie, lấy cảm hứng từ thời điểm bước sang thiên niên kỷ mới – cũng là giai đoạn cá thể gấu bắt đầu cuộc sống trong điều kiện nuôi nhốt.

Cá thể Gấu ngựa Millie vừa được cứu hộ.

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, tên gọi này cũng gợi nhắc về hơn hai thập kỷ đã trôi qua, khi thế giới bên ngoài không ngừng thay đổi còn cuộc sống của cá thể gấu vẫn bị giới hạn trong một không gian nhỏ hẹp.

Millie cũng là tên gọi cho một khởi đầu mới, khi cá thể gấu bước sang một chương khác của cuộc đời với không gian rộng hơn và sự chăm sóc phù hợp.

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, sự đồng thuận của gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng và đội ngũ cứu hộ thực hiện an toàn toàn bộ quá trình khám sức khỏe, cứu hộ và vận chuyển cá thể gấu.

Do khu vực nuôi nhốt có lối tiếp cận nhỏ hẹp, không đủ điều kiện để đưa lồng vận chuyển trực tiếp vào, đội cứu hộ đã tiến hành gây mê để đưa cá thể gấu ra ngoài, đồng thời thực hiện khám sức khỏe trước khi vận chuyển.

Theo bác sĩ thú y Wahyu Hananto, cá thể gấu có tình trạng sức khỏe tương đối tốt, cân nặng khoảng 120 kg. Kết quả thăm khám cho thấy bàn chân có dấu hiệu sừng hóa do nhiều năm sống trong điều kiện nuôi nhốt, răng tích tụ khá nhiều mảng bám.

Dấu hiệu sừng hoá trên bàn chân của Gấu Millie.

Tuy nhiên, kết quả siêu âm không ghi nhận bất thường đáng lo ngại và cá thể gấu đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện hành trình về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Bạch Mã.

Cuộc cứu hộ lần này đánh dấu thêm một hộ dân tại TP.HCM tự nguyện chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu, đồng thời là cuộc cứu hộ thứ hai tại TP.HCM trong năm 2026.

Sau khi hoàn tất chuyển giao, thành phố hiện còn 4 hộ dân đang nuôi nhốt 8 cá thể gấu. Tính chung tất cả các loại hình cơ sở nuôi nhốt, bao gồm hộ dân, doanh nghiệp và vườn thú, TP.HCM hiện còn 61 cá thể gấu.

Các bác sỹ thú y thực hiện gây mê trước khi đưa gấu ra ngoài.

Theo TS Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á, quá trình cứu hộ thực sự có ý nghĩa khi chủ nuôi lựa chọn làm điều tốt đẹp cho một sinh mệnh khác.

“Việc một gia đình tự nguyện chuyển giao cá thể gấu sau hơn hai thập kỷ nuôi nhốt là một quyết định đầy nhân văn. Đây không chỉ là sự thay đổi trong cuộc đời của một cá thể gấu, mà còn là một bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng một tương lai không còn gấu bị nuôi nhốt để khai thác mật tại Việt Nam”, TS Jill Robinson MBE nói.

Các bác sỹ thú y thực hiện kiểm tra sức khoẻ tổng thể của gấu Millie.

Cuối tháng 8 vừa qua, tại Hội nghị Thúc đẩy Công tác Cứu hộ và Bảo tồn Gấu tổ chức tại Vườn quốc gia Bạch Mã, đại diện các Chi cục Kiểm lâm của những địa phương còn gấu nuôi nhốt đã cùng trao đổi về thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất tăng cường phối hợp để đẩy nhanh việc vận động chuyển giao.

Hiện Việt Nam còn hơn 120 cá thể gấu được nuôi nhốt tại 46 hộ dân, ở 11 tỉnh/thành phố. Trong đó, Hà Nội là địa phương có số gấu bị nuôi nhốt nhiều nhất cả nước với gần một nửa số lượng của cả nước.

Theo các chuyên gia, công tác vận động các hộ dân tự nguyện bàn giao vẫn còn nhiều thách thức, trong đó có điều kiện kinh tế, nhận thức của chủ nuôi, khoảng cách địa lý và nguồn lực của cơ quan quản lý tại địa phương.

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Đoàn Hoài Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng mô hình vận động phù hợp với từng nhóm chủ nuôi, đồng thời tăng cường phối hợp giữa kiểm lâm, cơ quan thú y, chính quyền địa phương và các đơn vị cứu hộ nhằm bảo đảm an toàn cho người và động vật trong quá trình chuyển giao.