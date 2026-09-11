Giải quyết hai cuộc khủng hoảng cùng lúc, lợi ích gấp 15 lần đầu tư

TPO - Theo báo cáo mới được công bố, cùng giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, thay vì xử lý riêng rẽ, có thể cứu sống hàng triệu người, giảm tình trạng nóng lên toàn cầu và tạo ra khoảng 15 USD lợi ích kinh tế cho mỗi 1 USD đầu tư.

Hình ảnh ô nhiễm không khí ở Bangladesh, tháng 2/2025. (Ảnh: AP)

Đánh giá do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và Liên minh Khí hậu và không khí sạch (CCAC) thực hiện cho thấy, phối hợp hành động có thể cải thiện sức khỏe cộng đồng, củng cố nền kinh tế và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu khí hậu, thông qua 25 biện pháp và cải cách chính sách đã được chứng minh hiệu quả.

Những biện pháp này bao gồm sử dụng năng lượng tái tạo, phương tiện giao thông điện và các nguồn nhiên liệu sạch cho việc nấu ăn.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động phối hợp, khi tình trạng ô nhiễm gia tăng do cháy rừng và các đợt nắng nóng đang đe dọa làm suy yếu những nỗ lực toàn cầu nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Theo báo cáo, kết hợp các nỗ lực sẽ mang lại lợi ích cao hơn so với ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí một cách riêng rẽ, bởi nhiều ngành và chất gây ô nhiễm giống nhau đang làm trầm trọng cả hai cuộc khủng hoảng này.

Bà Inger Andersen, Giám đốc Điều hành UNEP, cho biết: “Trong một thời gian quá dài, chúng ta coi hành động vì khí hậu là một khoản chi phí cần được quản lý, còn ô nhiễm không khí là hệ quả đáng tiếc của quá trình phát triển”.

Báo cáo cho thấy điều ngược lại: Không khí sạch là động lực quan trọng của phát triển, sức khỏe, an ninh lương thực và năng lượng, cũng như sự ổn định khí hậu.

Báo cáo “Những tài sản tiềm ẩn: Lợi ích kinh tế và sức khỏe của hành động vì khí hậu và không khí sạch” được công bố nhân Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh, được tổ chức hằng năm vào ngày 7/9.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhấn mạnh vấn đề này bằng thông điệp: “Lý do để hành động chưa bao giờ rõ ràng đến thế”.

Ông António Guterres cho rằng giảm ô nhiễm không khí sẽ bảo vệ sức khỏe con người, nâng cao năng suất và xây dựng những xã hội có khả năng chống chịu tốt hơn, thịnh vượng hơn. Đồng thời, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch là một trong những cách nhanh chóng và hiệu quả nhất để làm sạch không khí và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

Báo cáo ước tính lợi ích hằng năm từ việc thực hiện 25 biện pháp sẽ tương đương 2,8% GDP toàn cầu vào năm 2035 và 4,5% GDP toàn cầu vào năm 2050.

Báo cáo ước tính trong năm 2025, việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí ngoài trời do con người gây ra, bao gồm bụi mịn PM2.5 và ozone, liên quan đến 6,4 triệu ca tử vong sớm trên toàn thế giới.

Ô nhiễm không khí trong hộ gia đình gây thêm khoảng 2 triệu ca tử vong sớm, trong đó có khoảng 300.000 trẻ em.

Trong năm 2025, ô nhiễm không khí ngoài trời góp phần gây ra 5,5 triệu ca hen suyễn mới ở trẻ em; 2 triệu ca sa sút trí tuệ mới; hàng triệu trường hợp đau tim, bệnh phổi, tiểu đường, đột quỵ và ung thư phổi.