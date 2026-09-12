Nạn nhân vụ xả súng ở Canada đệ đơn kiện OpenAI

TP - Dù công ty Mỹ OpenAI cho biết họ ưu tiên sự an toàn, nhưng các vụ kiện mới cáo buộc rằng sản phẩm ChatGPT của họ đã xúi giục kẻ xả súng thực hiện vụ tấn công ở Canada.

OpenAI đang đối mặt 30 vụ kiện mới được đệ trình thay mặt cho các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt ở thị trấn Tumbler Ridge.

Các vụ kiện, được đệ trình hôm 2/9, cáo buộc ChatGPT đã thúc đẩy kẻ xả súng thực hiện vụ tấn công tại một vùng nông thôn của Canada vào tháng Hai, khiến tám người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, phần lớn là trẻ em.

Một người mẹ và con tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt ở Tumbler Ridge, ngày 14/2

“Đó là những người thực sự đã phải trải qua địa ngục trần gian vào ngày hôm đó”, ông Jay Edelson, luật sư chính đại diện cho các nguyên đơn, nói trong một cuộc phỏng vấn. “Những đứa trẻ nhỏ chứng kiến giáo viên của mình chết, chứng kiến bạn bè chết và nghĩ rằng mình cũng sẽ bị bắn chết”.

Các vụ kiện mới, được đệ trình lên tòa án liên bang tại khu vực phía Bắc bang California (Mỹ), được đưa ra sau khi ông Edelson nộp bảy đơn kiện ban đầu vào tháng Tư, nâng tổng số vụ kiện chống lại OpenAI liên quan vụ xả súng ở Tumbler Ridge lên 37. Tất cả các vụ kiện đều cáo buộc rằng ý định bạo lực của kẻ xả súng Jesse Van Rootselaar, 18 tuổi, đã được ban lãnh đạo cấp cao của OpenAI biết rõ, nhưng công ty đã không báo cho cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ tòa án, các nhân viên thuộc đội ngũ an toàn của công ty đã cảnh báo các giám đốc điều hành về tài khoản của kẻ xả súng tám tháng trước vụ tấn công, mô tả trong các tin nhắn nội bộ đây là “một mối đe dọa đáng tin cậy và cụ thể về bạo lực bằng súng nhằm vào người thật”. OpenAI đã cấm tài khoản của Rootselaar, nhưng theo đơn kiện, Rootselaar nhanh chóng tạo được tài khoản mới.

Các vụ kiện cáo buộc OpenAI và CEO Sam Altman tắc trách, hỗ trợ và tiếp tay cho một vụ xả súng hàng loạt và lơ là trách nhiệm với sản phẩm. Ông Jason Kwon, giám đốc chiến lược của OpenAI, tuyên bố rằng ông nghĩ về những gì đã xảy ra tại Tumbler Ridge mỗi ngày và công ty đang nỗ lực xây dựng các tiêu chuẩn để báo cáo những trường hợp như vậy cho cơ quan thực thi pháp luật.

Vụ xả súng ở Tumbler Ridge xảy ra tại một trường trung học, ngay sau khi Rootselaar giết mẹ và em trai 11 tuổi tại nhà riêng của gia đình. Loạt vụ kiện mới bao gồm các vụ kiện từ gia đình của một nữ sinh bị bắn, cùng với hiệu trưởng, giáo viên và học sinh của trường.

Đây là một trong những vụ xả súng hàng loạt thảm khốc nhất trong lịch sử Canada. Sau vụ việc, thị trấn nhỏ liên tục đặt câu hỏi về việc làm thế nào mà thảm kịch có thể xảy ra.

Ông Edelson đặc biệt chỉ trích ông Chris Lehane, người đứng đầu bộ phận đối ngoại toàn cầu của OpenAI. Theo ông Edelson, ông Lehane là một trong những người nhận được cảnh báo từ đội ngũ an toàn của công ty nhưng đã liên tục bác bỏ nhiều yêu cầu thông báo cho chính quyền. Theo các đơn kiện, quyết định đó cũng được ông Altman chấp thuận.

“Điều rõ ràng là OpenAI hết lần này đến lần khác đưa ra những quyết định nhằm che giấu mức độ nguy hiểm của nền tảng, vì họ lo ngại về các quy định quản lý và phản ứng dữ dội từ công chúng”, ông Edelson nói.

Đáp lại, ông Kwon của OpenAI nói: “Hoàn toàn sai sự thật khi nói rằng ông Chris Lehane có liên quan đến quyết định chuyển vụ việc ban đầu của chúng tôi… Cũng hoàn toàn không đúng khi nói rằng những người đứng trước các quyết định khó khăn này không ưu tiên an toàn, hoặc rằng có những yếu tố "chính trị" hay "quan hệ công chúng" tác động đến quyết định”.

Khi bảy vụ kiện đầu tiên được đệ trình chống lại OpenAI vào tháng Tư, công ty đã đăng một bài viết trên blog về “cam kết về an toàn”. Ông Altman cũng gửi một lá thư tới cộng đồng Tumbler Ridge để xin lỗi vì đã không thông báo cho cảnh sát Canada về những gì OpenAI biết liên quan nguy cơ tiềm ẩn từ kẻ xả súng.