Tận thấy đàn bò tót lai quý hiếm ở Khánh Hòa

TPO - Đàn bò tót lai quý hiếm tại Vườn quốc gia (VQG) Núi Chúa - Phước Bình (Khánh Hòa) hiện còn 10 cá thể trong đó một số con đã già yếu, tuy nhiên, hiện vườn vẫn chưa phối giống, lai tạo thành công đàn bò tót này.

Đến VQG Núi Chúa - Phước Bình (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa) vào ngày 10/9 vừa qua, phóng viên Tiền Phong tận thấy nơi đây chăm sóc 10 cá thể bò tót lai, gồm 9 con lai F1 (từ 13 - 16 năm tuổi) và 1 con lai F2 (hơn 9 năm tuổi).

Bò tót lai đang gặm rơm khô tại VQG Núi Chúa - Phước Bình.

Trong số 10 cá thể đang được nuôi dưỡng, có 2 con đã xuất hiện dấu hiệu già yếu. Những con bò tót lai đực khỏe mạnh có bộ lông nâu sẫm, óng mượt, vẫn giữ đặc tính hung dữ của loài thú hoang dã. Trong khi đó, một số cá thể già yếu có bộ lông nhạt màu, thưa dần.

Một con bò tót lai tại VQG Núi Chúa - Phước Bình.

Theo anh Bình Tô Hà (28 tuổi, nhân viên chăm sóc đàn bò tót lai tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình), đàn bò tót lai ăn rất khỏe, mỗi ngày đàn bò tiêu thụ hơn 100kg thức ăn thô xanh với 6 cuộn rơm và 2 xe cỏ tươi. Trong quá trình nuôi dưỡng, một số cá thể húc nhau, dẫn đến bị thương khiến sức khỏe suy giảm.

Anh Bình Tô Hà cho bò tót lai ăn cỏ tươi.

Ông Đạo Chung - Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường, thuộc VQG Núi Chúa - Phước Bình, cho biết: Nguồn gốc của đàn bò tót lai bắt đầu từ giai đoạn 2009 - 2015, khi một cá thể bò tót đực hoang dã thường xuyên xuất hiện tại khu vực thôn Bậc Rây 2, xã Bác Ái Tây. Cá thể bò tót này nhiều lần nhập vào đàn bò nhà của người dân để kiếm ăn trên các bãi cỏ và giao phối tự nhiên với bò cái. Quá trình này đã tạo ra những cá thể bò lai F1 mang nguồn gen của bò tót.

Ông Đạo Chung cho bò tót lai ăn rơm khô.

Nhận thấy giá trị khoa học của quần thể bò lai, từ năm 2013, các cơ quan chức năng địa phương đã triển khai các đề tài khoa học - công nghệ nhằm nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm này. Mục tiêu của các đề tài là bảo tồn quần thể bò lai thế hệ F1, F2, nghiên cứu khả năng sinh sản, đồng thời hướng tới tạo ra thế hệ con mang nguồn gen quý của bò tót.

Hai con bò tót lai trong VQG Núi Chúa - Phước Bình có dấu hiệu già yếu.

Theo ông Đạo Chung, trong nhiều năm qua các cán bộ kỹ thuật của VQG đã theo dõi quá trình giao phối giữa các cá thể F1, cũng như giữa bò đực F1 và bò cái F2 trong điều kiện chăn thả bán tự nhiên. Kết quả cho thấy nhiều lần giao phối tự nhiên đã được ghi nhận. Riêng trong năm 2025 có tổng cộng 13 lần giao phối giữa các cá thể F1, nhưng đến nay chưa có trường hợp nào thụ thai thành công.

Một con bò tót lai rất vạm vỡ tại VQG Núi Chúa - Phước Bình.

“Nguyên nhân có thể liên quan đến sự không tương thích về mặt di truyền giữa các cá thể lai do khác biệt về cấu trúc nhiễm sắc thể. Đối với việc theo dõi khả năng sinh sản giữa bò cái F2 và bò đực nhà, kết quả cũng chưa ghi nhận những đặc điểm nổi trội hoặc biểu hiện đặc trưng của nguồn gen bò tót”, ông Chung chia sẻ.

Bò tót lai (bìa trái) tại VQG vẫn chưa phối giống thành công với bò nhà.