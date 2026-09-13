Phục hồi 10,6ha rừng tại ‘mái nhà’ của nhiều loài thú quý hiếm

TPO - Hơn 10,6ha rừng vừa được trồng bổ sung tại khu vực xã Krong, tỉnh Gia Lai, nơi nằm trong vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng – ngôi nhà chung của nhiều loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm như Voọc chà vá chân xám, Mang lớn, Mang Trường Sơn.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng UBND xã Krong và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa vừa triển khai chuỗi hoạt động trong chương trình "Rừng Xanh Lên 2026 – Phủ xanh Đại ngàn" tại xã Krong, tỉnh Gia Lai.

Là địa bàn trọng yếu nằm trong vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng – ngôi nhà chung của nhiều loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm, việc bảo tồn và phục hồi rừng tại xã Krong không chỉ bảo vệ hành lang di chuyển của các loài hoang dã mà còn giữ đất, giữ nước, giảm thiểu rủi ro thiên tai cho khu vực Tây Nguyên.

Các bạn trẻ tham gia hoạt động Rừng Xanh Lên tại xã Krong. Ảnh: PanNature

Theo ông Nguyễn Minh Phong – Phó Chủ tịch UBND xã Krong, tỉnh Gia Lai, xã Krong có vị trí sinh thái đặc biệt quan trọng khi nằm trong vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Vì vậy, với địa phương, rừng không chỉ là tài nguyên thiên nhiên vô giá mà còn là nền tảng cho sinh kế, bảo vệ nguồn nước và gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

“Chúng tôi đánh giá rất cao sự đồng hành của PanNature cùng các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng. Đây chính là một cam kết thiết thực cho tương lai xanh và sự phát triển bền vững của địa phương”, ông Phong chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, việc phục hồi rừng tại xã Krong là một cách tiếp cận thiết thực nhằm phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao vai trò của cộng đồng trong gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Để phục hồi rừng, các loài cây giống bản địa được lựa chọn phù hợp với đặc tính thổ nhưỡng địa phương, được gieo trồng dưới sự hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp của cán bộ kỹ thuật từ PanNature nhằm tối ưu hóa tỷ lệ sống.

Dự án phục hồi 10.6ha rừng tại vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Ảnh: PanNature.

Sau khi trồng, toàn bộ diện tích rừng sẽ được bàn giao cho cộng đồng địa phương, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa và chính quyền chăm sóc, giám sát và bảo vệ.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng là một trong những vùng rừng có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của Việt Nam.

Những cánh rừng tự nhiên rộng lớn, địa hình núi cao, thảm thực vật phong phú tạo nên sinh cảnh lý tưởng cho hàng trăm loài động, thực vật sinh sống, trong đó có nhiều loài quý hiếm, nguy cấp trong Sách đỏ Thế giới và Việt Nam.

Nổi bật trong vùng lõi của Kon Hà Nừng là Vườn quốc gia Kon Ka Kinh – nơi còn lưu giữ những khu rừng tự nhiên có tính nguyên sinh cao.

Đây là nơi sinh sống của nhiều loài thú quý hiếm như Beo lửa, Báo gấm, Mèo gấm, cùng các loài thú lớn đặc biệt như Mang lớn và Mang Trường Sơn – những loài được giới khoa học phát hiện tại Việt Nam vào cuối thế kỷ XX và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng là một trong những sinh cảnh cuối cùng của loài Voọc chà vá chân xám nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: Ái Tâm.



Đặc biệt, những cánh rừng Kon Ka Kinh là nơi cư trú quan trọng của Voọc chà vá chân xám – một trong những loài linh trưởng quý hiếm và đặc hữu, chỉ được ghi nhận trong phạm vi hẹp ở Việt Nam và Campuchia.

Không chỉ có các loài thú quý hiếm, Kon Ka Kinh còn ghi dấu ấn đặc biệt trong nghiên cứu chim với khướu Kon Ka Kinh, được phát hiện lần đầu tại đây và lấy tên theo chính vùng rừng nơi phát hiện.

Sự hiện diện của những loài quý hiếm, cùng các sinh cảnh rừng tự nhiên rộng lớn, khiến Kon Hà Nừng trở thành nơi lưu giữ những giá trị sinh học đặc biệt của Tây Nguyên.