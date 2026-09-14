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Khoa học

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Lâm Đồng siết trách nhiệmngười đứng đầu, xử lý điểm nóng phá rừng

Thái Lâm

TPO - Từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng phát hiện 410 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2025; riêng số vụ phá rừng tăng tới 57,6%. Trước tình trạng này, ngành chức năng yêu cầu làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các chủ rừng để xảy ra vi phạm.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 1/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ 410 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tăng 84 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, số vụ phá rừng trái pháp luật tăng 72 vụ, tương đương 57,6%. Diễn biến này cho thấy tình trạng xâm hại rừng đang có chiều hướng phức tạp, đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt trách nhiệm của các đơn vị được giao quản lý rừng.

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Hiện trường vụ phá rừng sản xuất tại xã Đam Rông 1 vào tháng 8/2026.

Qua rà soát, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà để xảy ra 23 vụ vi phạm; Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpôk 15 vụ; Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim 9 vụ. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn có 9 vụ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N'Tao 8 vụ.

Ba vụ phá rừng liên tiếp tại Tà Hine

Đáng chú ý, tại xã Tà Hine, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng, chỉ trong tháng 8 và đầu tháng 9 đã xảy ra liên tiếp 3 vụ phá rừng.

Các đối tượng lợi dụng ban đêm, thời tiết mưa và sử dụng cưa giảm âm để lén lút khai thác rừng tự nhiên tại khoảnh 8, tiểu khu 364, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ.

Qua 3 vụ việc, hơn 5.150m² rừng bị tác động, 70 cây gỗ, chủ yếu là thông 2 lá và thông 3 lá, bị đốn hạ. Tổng khối lượng lâm sản thiệt hại gần 20m³. Cũng tại khu vực này, lực lượng chức năng đã xử phạt 9 trường hợp chiếm đất lâm nghiệp để sản xuất và 6 trường hợp có hành vi phá rừng.

Việc nhiều vụ phá rừng liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn tại cùng một khu vực khiến trách nhiệm của chủ rừng được đặt ra rõ hơn, nhất là trong công tác tuần tra, kiểm soát và phát hiện vi phạm từ sớm.

Rà soát, xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Trước tình trạng trên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Phan Nguyễn Hoàng Tân nghiêm khắc phê bình lãnh đạo các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp để xảy ra các vụ vi phạm nổi cộm; yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Từ nay đến cuối năm, người đứng đầu chủ rừng để xảy ra vi phạm trên diện tích được giao phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở. Kết quả bảo vệ rừng cũng được đưa vào xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.

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Hàng trăm cây thông tại tiểu khu 274A, xã Nam Ban Lâm Hà bị đầu độc, mất dần sự sống.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng giao Phòng Tổ chức cán bộ rà soát nội dung kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà; đồng thời tham mưu bổ sung nhân sự phù hợp cho các đơn vị chủ rừng.

Giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an và chính quyền địa phương khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ các vụ vi phạm; trong đó tập trung truy xét, xử lý nghiêm 3 vụ phá rừng tại xã Tà Hine.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, mật phục tại các khu vực trọng điểm, kiên quyết xóa các “điểm nóng” phá rừng; bảo vệ nguyên trạng những khu vực đã bị tác động, không để đối tượng tiếp tục chiếm dụng, canh tác trên đất rừng. Đối với diện tích rừng bị phá, các đơn vị liên quan phải khẩn trương xây dựng phương án và tổ chức trồng lại rừng.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, tỉnh định hướng tăng cường ứng dụng camera giám sát, thiết bị bay không người lái (drone) và phần mềm chuyên dụng để phát hiện sớm, giám sát từ xa các hành vi xâm hại rừng. Qua đó, chuyển từ xử lý khi rừng đã bị phá sang chủ động phòng ngừa và quy trách nhiệm cụ thể đối với từng chủ rừng.

Thái Lâm
#phá rừng #Lâm Đồng #quản lý rừng #vi phạm lâm nghiệp #chủ rừng #bảo vệ rừng

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