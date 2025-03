Lắp trạm bơm chống ngập một đoạn quốc lộ 1 qua TPHCM

TPO - Trạm bơm với công suất 6000m³/h để giảm ngập cho quốc lộ 1 (đoạn từ trạm biến áp Phú Lâm đến cầu An Lập - bên phải tuyến, quận Bình Tân, TPHCM).

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc xử lý giảm ngập nước Quốc lộ 1 (đoạn từ trạm biến áp Phú Lâm đến cầu An Lập - bên phải tuyến, thuộc dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc, quận Bình Tân).

Theo nội dung văn bản, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thống nhất đề nghị của Sở Giao thông công chánh và các sở ngành liên quan về phương án xử lý tình trạng ngập nước do mưa lớn và triều cường trên đoạn đường trên.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Giao thông Công chánh khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO (công ty IDICO, chủ đầu tư dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc) tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TPHCM theo quy định...

Trước đó, trong công văn gửi UBND TPHCM, Sở Giao thông công chánh đã dẫn lại báo cáo của IDICO về tình trạng ngập úng xảy ra tại đoạn đường trên.

Theo IDICO, khi trời mưa, van cửa phai ở khu vực này phải kéo lên để nước mưa thoát tự nhiên ra rạch Nước Lên, nhưng do cao độ cửa xả thấp, nước sông dâng cao nên nước thoát chậm dẫn đến ngập úng. Chiều sâu ngập tại điểm thấp nhất vào khoảng 0,40m.

Từ thực tế này, IDICO đề xuất phương án lắp đặt trạm bơm xử lý giảm ngập. Cụ thể, trạm bơm được lắp đặt tại vị trí cuối tuyến cống thoát nước dọc theo đường gom cầu An Lập (cách cửa xả ra rạch Nước Lên khoảng 100m phía bên phải), thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Công suất trạm bơm là 6000m³/h.

Diện tích trạm bơm khoảng 200m² ngoài ranh dự án BOT thuộc ranh dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (đơn vị thuộc UBND TPHCM) làm chủ đầu tư.

Chi phí thực hiện trạm bơm theo tính toán là hơn 11 tỷ đồng. Được thực hiện nguồn chi phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên được duyệt hàng năm thuộc dự án BOT do nhà đầu tư tự cân đối theo kế hoạch bảo trì.

Nhà đầu tư dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc cho rằng việc đầu tư trạm bơm thoát nước này không làm tăng thời gian thực hiện hoàn vốn dự án theo phương án tài chính.

Do đó, Sở Giao thông công chánh TPHCM đánh giá, phương án xử lý tình trạng ngập nước khi mưa lớn và triều cường này là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Điều này nhằm đảm bảo an toàn giao thông khai thác, vận hành công trình, thông suốt; phù hợp theo quy định pháp luật và hợp đồng dự án BOT đã ký kết.