Viettel chính thức tắt sóng 2G

TPO - Viettel - nhà mạng có số thuê bao nhiều nhất Việt Nam đã chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc vào ngày 15/9/2026, khép lại hành trình hơn hai thập kỷ công nghệ di động thế hệ thứ hai đồng hành cùng người dùng Việt Nam.

Theo đại diện của Viettel, việc tắt 2G được thực hiện trên nguyên tắc vùng phủ thay thế phải rộng hơn vùng phủ cũ.

Viettel đã hoàn thành yêu cầu này với vùng phủ 4G đạt 99,7% dân số, vượt trên độ phủ của mạng 2G trước đây. Hạ tầng 5G cũng mở rộng nhanh khi Viettel đặt mục tiêu năm 2026 đạt khoảng 50.000 vị trí trạm, phủ 97% dân số.

Viettel chính thức tắt sóng 2G từ 15/9/2026.

Nhà mạng này thông tin thêm, đến thời điểm tắt sóng 2G, 99% khách hàng Viettel đã sử dụng đầy đủ cả thoại lẫn dữ liệu trên mạng 4G/5G. Chỉ với 1% còn lại, Viettel tiếp tục các chương trình ưu đãi và hỗ trợ chuyển đổi sau khi tắt trạm, bảo đảm tất cả các vấn đề của khách hàng đều được giải quyết triệt để.

Cụ thể, với khách hàng đã có máy 4G nhưng chưa rõ máy mình có nghe gọi trên mạng 4G hay không, Viettel xây dựng công cụ tra cứu qua tin nhắn (KT gửi 191) và trang hướng dẫn, (viettel.vn/batvolte), tổng đài 198 chỉ dẫn cách bật tính năng theo từng dòng máy.

Với khách hàng dùng máy chưa hỗ trợ thoại trên mạng 4G, có thể cài đặt ứng dụng Vcall như một giải pháp tạm thời để giữ được liên lạc bình thường. Viettel có chính sách trợ giá điện thoại phím bấm hỗ trợ hoàn toàn các tính năng của mạng 4G.

Với khách hàng muốn chuyển sang điện thoại thông minh, Viettel phối hợp cùng các đối tác triển khai chương trình thu máy cũ đổi máy mới, giảm giá nhiều dòng smartphone 4G/5G kèm ưu đãi tặng phút gọi.

Tại các tỉnh/thành, Viettel phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, đồng thời cử nhân viên đến tận nhà hướng dẫn những khách hàng cần hỗ trợ trực tiếp.

Viettel triển khai đồng bộ các phương án hỗ trợ trước, trong và sau thời điểm tắt sóng 2G cho khách hàng.

Riêng với khu vực một số đảo và các nhà giàn DK vẫn tiếp tục được duy trì mạng 2G nhằm phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Các thiết bị chỉ hỗ trợ 2G khi trở về đất liền sẽ không thể tiếp tục sử dụng trên mạng di động; cán bộ và người dân công tác tại các khu vực này cần chuẩn bị thiết bị 4G/5G khi vào bờ để không bị gián đoạn liên lạc.

Năm 2004, Viettel khai trương mạng di động với đầu số 098 và bước vào một thị trường viễn thông di động. Chỉ 4 năm sau, Viettel đạt 20 triệu thuê bao và có tên trong bảng xếp hạng 20 công ty viễn thông phát triển nhanh nhất thế giới.

Tiếp đến năm 2010, Viettel khai trương mạng 3G và mở rộng vùng phủ đến toàn quốc, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có mạng 3G phủ sóng tới tất cả trung tâm huyện (cũ).

Năm 2017, Viettel khai trương mạng 4G và phủ sóng toàn quốc chỉ sau 4 tháng. Năm 2024, Viettel khai trương mạng 5G, góp phần thúc đẩy tốc độ Internet di động tại Việt Nam.