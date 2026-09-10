Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Doanh nghiệp

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cần Thơ thu gần 26.000 tỷ ngân sách/năm, nhóm nào nộp nhiều nhất?

Cảnh Kỳ

TPO - Năm 2025, Cần Thơ thu ngân sách đạt gần 26.000 tỷ đồng. Riêng khu vực kinh tế nhà nước đóng góp hơn 7.800 tỷ đồng, trong đó có 3 công ty xổ số.

Chiều 10/9, tại Hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2025, Thuế TP. Cần Thơ cho biết, năm vừa qua, thu ngân sách của thành phố đạt gần 26.000 tỷ đồng, vượt gần 8% dự toán năm, tăng 8,3% so cùng kỳ, với gần 26.500 doanh nghiệp (DN), tổ chức đang hoạt động.

Chia theo khu vực, khu vực kinh tế nhà nước đóng góp cho ngân sách hơn 7.800 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm trước đó. Một số DN điển hình có số nộp lớn và tăng trưởng cao gồm 3 công ty xổ số kiến thiết (Xổ số Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng), một số công ty xăng dầu, viễn thông.

Đối với khu vực đầu tư nước ngoài, các DN đã nộp hơn 1.700 tỷ đồng, tăng gần 22%. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh hơn 6.600 tỷ đồng, tăng hơn 12%.

Thu thuế bảo vệ môi trường năm 2025 của Cần Thơ đạt hơn 1.200 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất hơn 2.600 tỷ đồng.

tp-thue.jpg
Lãnh đạo TP Cần Thơ trao khen thưởng cho người nộp thuế tiêu biểu năm 2025.

Ông Phan Tiến Lân - Trưởng Thuế TP. Cần Thơ - cho biết, kết quả thu ngân sách năm 2025 có sự đóng góp rất lớn và đáng trân trọng của cộng đồng DN, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân người nộp thuế.

Đặc biệt, có gần 250 người nộp thuế tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng (105 trường hợp được UBND thành phố tặng bằng khen và 144 trường hợp được thuế thành phố tặng giấy khen).

Theo ông Lân, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ và nâng cao chất lượng phục vụ. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Lân mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, phản ánh của cộng đồng DN và người nộp thuế về những khó khăn, bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính thuế. Qua đó để cơ quan thuế tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế ngày càng tốt hơn.

Cảnh Kỳ
#ngân sách #Cần Thơ #khu vực nhà nước #thuế #phát triển kinh tế #doanh nghiệp #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe