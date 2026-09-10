Cần Thơ thu gần 26.000 tỷ ngân sách/năm, nhóm nào nộp nhiều nhất?

TPO - Năm 2025, Cần Thơ thu ngân sách đạt gần 26.000 tỷ đồng. Riêng khu vực kinh tế nhà nước đóng góp hơn 7.800 tỷ đồng, trong đó có 3 công ty xổ số.

Chiều 10/9, tại Hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2025, Thuế TP. Cần Thơ cho biết, năm vừa qua, thu ngân sách của thành phố đạt gần 26.000 tỷ đồng, vượt gần 8% dự toán năm, tăng 8,3% so cùng kỳ, với gần 26.500 doanh nghiệp (DN), tổ chức đang hoạt động.

Chia theo khu vực, khu vực kinh tế nhà nước đóng góp cho ngân sách hơn 7.800 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm trước đó. Một số DN điển hình có số nộp lớn và tăng trưởng cao gồm 3 công ty xổ số kiến thiết (Xổ số Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng), một số công ty xăng dầu, viễn thông.

Đối với khu vực đầu tư nước ngoài, các DN đã nộp hơn 1.700 tỷ đồng, tăng gần 22%. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh hơn 6.600 tỷ đồng, tăng hơn 12%.

Thu thuế bảo vệ môi trường năm 2025 của Cần Thơ đạt hơn 1.200 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất hơn 2.600 tỷ đồng.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao khen thưởng cho người nộp thuế tiêu biểu năm 2025.

Ông Phan Tiến Lân - Trưởng Thuế TP. Cần Thơ - cho biết, kết quả thu ngân sách năm 2025 có sự đóng góp rất lớn và đáng trân trọng của cộng đồng DN, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân người nộp thuế.

Đặc biệt, có gần 250 người nộp thuế tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng (105 trường hợp được UBND thành phố tặng bằng khen và 144 trường hợp được thuế thành phố tặng giấy khen).

Theo ông Lân, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ và nâng cao chất lượng phục vụ. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Lân mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, phản ánh của cộng đồng DN và người nộp thuế về những khó khăn, bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính thuế. Qua đó để cơ quan thuế tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế ngày càng tốt hơn.