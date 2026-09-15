Quản lý thị trường Hà Nội xử phạt hơn 5,5 tỷ đồng liên quan đến thương mại điện tử

Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 242 vụ vi phạm liên quan đến thương mại điện tử, xử phạt hơn 5,5 tỷ đồng; trị giá tang vật vi phạm gần 1,9 tỷ đồng.

Chiều 11/9/2026, Sở Công Thương Hà Nội làm việc với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng cuối năm 2026.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc

Tăng cường kiểm tra, xử lý các lĩnh vực trọng điểm

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá công tác quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về an toàn thực phẩm, thương mại điện tử; đồng thời rà soát công tác tổ chức bộ máy, kỷ luật, kỷ cương hành chính và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến hết ngày 30/8/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.049 vụ, xử lý 4.006 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 68,73 tỷ đồng, trong đó tiền xử phạt vi phạm hành chính là 58,06 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu đạt 14,42 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy trị giá 40,62 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã chuyển 65 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Kết quả này cho thấy công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường ngày càng được triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm, chú trọng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các Đội Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 822 vụ vi phạm, đạt 82% chỉ tiêu Kế hoạch khắc phục “điểm nghẽn” về an toàn thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 11,2 tỷ đồng; hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy trị giá 10,9 tỷ đồng.

Một số vụ việc có số lượng hàng hóa lớn đã được phát hiện, xử lý. Điển hình, ngày 17/8/2026, Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra, phát hiện 59.985 sản phẩm thực phẩm bổ sung các loại. Vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định.

Cùng với an toàn thực phẩm, công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 1.160 vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển cơ quan điều tra 26 vụ, trong đó 7 vụ đã được khởi tố hình sự. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 14,44 tỷ đồng.

Ngày 7/7/2026, Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra, phát hiện 15 chiếc đồng hồ nhập lậu mang nhãn hiệu Patek Philippe cùng 5.765 sản phẩm quần áo, giày dép, đồng hồ, mũ, túi, ví… giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá khoảng 3,3 tỷ đồng. Vụ việc đã được xử lý đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh phát biểu

Chủ động kiểm soát thương mại điện tử

Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý thị trường. Các phương thức kinh doanh trực tuyến, quảng cáo, livestream, giao dịch qua nền tảng số và các nhóm kín trên mạng xã hội đang được các đối tượng lợi dụng để tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 242 vụ vi phạm liên quan đến thương mại điện tử, xử phạt hơn 5,5 tỷ đồng; trị giá tang vật vi phạm gần 1,9 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện nhiều vụ việc quy mô lớn, trong đó có đường dây kinh doanh hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo hai nhãn hiệu Epson và Canon; vụ việc liên quan đến hơn 53.000 sản phẩm phụ tùng ô tô mang nhãn hiệu Asahi, có dấu hiệu vi phạm các quy định về quảng cáo, sở hữu trí tuệ và kinh doanh trên thương mại điện tử.

Thực tế này đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải tiếp tục được đổi mới, chuyển mạnh từ kiểm tra theo phương thức truyền thống sang chủ động thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, nhận diện rủi ro và kiểm soát các hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Bên cạnh các lĩnh vực trọng điểm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, các sở, ngành, UBND và Công an các xã, phường trong quản lý địa bàn, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và xử lý các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát.

Đến ngày 30/8/2026, thành phố đã giải tỏa 218/231 điểm “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát; 13 điểm còn lại tiếp tục được xử lý theo lộ trình trong giai đoạn 2026-2027.

Đối với lĩnh vực xăng dầu, Chi cục duy trì giám sát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung và các vi phạm trong kinh doanh. Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng đã kiểm tra, xử lý 9 vụ, xử phạt 545 triệu đồng.

Qua thực tiễn kiểm tra, Chi cục cũng nhận diện một số khó khăn trong xử lý hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, các nhóm kín trên Zalo, Telegram; quản lý các điểm kinh doanh tự phát và giám sát thị trường xăng dầu.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng phát biểu

Tập trung cao điểm những tháng cuối năm

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải định hướng phát triển lực lượng Quản lý thị trường trong giai đoạn 2027-2030 theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh số hóa, ứng dụng dữ liệu và quản trị rủi ro, gắn với yêu cầu quản lý thương mại điện tử.

Trên cơ sở chỉ đạo của Sở Công Thương, trong 4 tháng cuối năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường; tập trung kiểm tra những lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ cao xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm.

Trước mắt, lực lượng tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu; tăng cường kiểm tra các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng phát biểu

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được chú trọng. Chi cục sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý thị trường.