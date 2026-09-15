Đề cử cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam vào hội đồng quản trị doanh nghiệp

Ông Nguyễn Hữu Thắng - cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam, được đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) Cảng Phước An. Đây là doanh nghiệp đứng sau dự án cảng nước sâu gần 18.000 tỷ đồng tại Đồng Nai.

Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) vừa công bố hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 để trình tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Trong 5 ứng viên do nhóm cổ đông đề cử, ông Nguyễn Hữu Thắng là cái tên đáng chú ý khi từng là cầu thủ, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và hiện giữ vị trí Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT PAP.

Từ bóng đá rẽ hướng sang kinh doanh

Theo hồ sơ ứng viên, ông Nguyễn Hữu Thắng sinh năm 1971, hiện đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc và là Thành viên HĐQT Cảng Phước An. Tuy nhiên, ông không sở hữu bất kỳ cổ phiếu PAP nào.

Trước khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, ông Thắng được biết đến là cựu cầu thủ và HLV của bóng đá Việt Nam. Ông từng giữ băng đội trưởng đội tuyển quốc gia, sau đó chuyển sang công tác huấn luyện và từng dẫn dắt Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T, TP.HCM, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

Trong sự nghiệp cầm quân, dấu ấn đáng chú ý của ông là giúp Sông Lam Nghệ An vô địch V.League năm 2011.

Sau khi rời bóng đá chuyên nghiệp, ông Nguyễn Hữu Thắng chuyển dần sang lĩnh vực kinh doanh. Trong giai đoạn 48-52 tuổi, ông đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật cho các đội bóng của doanh nghiệp tại TP.HCM và Đồng Nai.

Cũng trong khoảng thời gian này, ông bắt đầu tham gia hoạt động đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, các dự án giao thông và cảng biển tại TP.HCM, Hà Tĩnh và Đồng Nai.

Từ năm 53 tuổi đến nay, ông Thắng giữ chức Phó tổng giám đốc PAP. Vai trò của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tại doanh nghiệp này không chỉ dừng ở yếu tố hình ảnh khi ông đồng thời tham gia bộ máy điều hành và quản trị.

Ông Nguyễn Hữu Thắng từng là Chủ tịch kiêm HLV tạm quyền CLB TP.HCM. Ảnh: Mai Anh.

Theo tài liệu PAP công bố, trong năm 2025, tổng tiền lương và thù lao doanh nghiệp chi trả cho ông Nguyễn Hữu Thắng vào khoảng 1,18 tỷ đồng.

Ai đề cử ông Nguyễn Hữu Thắng?

HĐQT hiện tại của Cảng Phước An có 7 thành viên, gồm Chủ tịch Nguyễn Thành Đạt cùng các ông Trương Hoàng Hải, Đào Minh Tùng, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Thái Phúc, Trần Nhân Tâm và Nguyễn Hồng Sơn.

Theo kế hoạch, đại hội bất thường của PAP sẽ diễn ra ngày 25/9. Tại sự kiện, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Danh sách 5 ứng viên do nhóm cổ đông đề cử gồm ông Trần Nhân Tâm, Trương Hoàng Hải, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thái Phúc và Nguyễn Hữu Thắng.

Riêng ông Nguyễn Hữu Thắng được đề cử bởi nhóm 5 cổ đông gồm Bùi Hữu Quốc Bảo, Hoàng Thanh Hùng, Phan Thế Anh, Bành Xuân Hoài và Võ Trung Thành. Nhóm này hiện sở hữu tổng cộng 76,5 triệu cổ phiếu PAP, tương đương 21,43% số cổ phần có quyền biểu quyết của PAP.

Việc ông Thắng được đề cử diễn ra trong bối cảnh Cảng Phước An đang tập trung triển khai dự án cảng biển quy mô lớn tại Đồng Nai.

Giai đoạn 1 của Cảng Phước An đã đi vào khai thác từ tháng 10/2024, hiện doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư giai đoạn 2. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An hoạt động trong ngành vận tải đường thủy. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác Cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng và kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị. Công ty được thành lập vào năm 2008 tại tỉnh Đồng Nai và chịu trách nhiệm xây dựng khu dịch vụ hậu cần và khu cảng.

Đây cũng là chủ đầu tư dự án Cảng Phước An, một trong những dự án cảng nước sâu trọng điểm của Đồng Nai. Dự án có diện tích 164,4 ha, gồm 9 bến với tổng chiều dài 2.839 m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 100.000 DWT và công suất thiết kế khoảng 8 triệu TEU/năm.

Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, nhận bàn giao 157,3 ha đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giai đoạn 1 của Cảng Phước An đã đi vào khai thác từ tháng 10/2024 và bắt đầu đóng góp doanh thu cho doanh nghiệp.

Hiện PAP đang đề xuất nâng tổng vốn đầu tư dự án Cảng Phước An từ khoảng 11.024 tỷ đồng lên gần 17.893 tỷ đồng và kéo dài thời gian thực hiện tới năm 2031.