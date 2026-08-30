Cụm công nghiệp Kim Bài - sẵn sàng đón nhà đầu tư mới

TP - Dự án Cụm công nghiệp Kim Bài được thành lập theo Quyết định số 2803, ngày 26/6/2020 và quyết định điều chỉnh số 3730 ngày 17/7/2024 của UBND TP Hà Nội, địa điểm xây dựng tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai cũ, nay là xã Thanh Oai - TP Hà Nội.

Dự án được giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn TELIN làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Cụm công nghiệp Kim Bài với quy mô 46,1ha có vị trí chiến lược nằm tại trung tâm huyện Thanh Oai cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Nội, trên tuyến giao thông phát triển kinh tế của huyện kết nối với quốc lộ 21B và trục kinh tế phía Nam của thành phố, giúp nhà đầu tư kết nối dễ dàng với trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận. Vị trí thuận lợi kết nối đến trung tâm thành phố Hà Nội 20km, Sân bay Nội Bài 47km và cảng biển Hải Phòng 140km.

Cụm công nghiệp Kim Bài - sẵn sàng đón nhà đầu tư mới

Trong suốt quá trình triển khai dự án, Chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu đã chủ động xây dựng kế hoạch thi công khoa học, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và áp dụng nhiều giải pháp quản lý nhằm kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Các hạng mục được tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng và quy định về bảo vệ môi trường.

Dự án Cụm công nghiệp Kim Bài đã hoàn thành tất cả các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 02/2026, vượt tiến độ đề ra 06 tháng. Việc đưa dự án về đích sớm không chỉ khẳng định năng lực tổ chức, triển khai của chủ đầu tư và các đơn vị thi công mà còn tạo tiền đề thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, cùng với việc hoàn thiện các thủ tục đưa dự án vào khai thác, Cụm công nghiệp Kim Bài được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của các doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp phụ trợ và các ngành nghề có giá trị gia tăng cao, tạo thêm việc làm ổn định cho người lao động địa phương và tăng nguồn thu ngân sách. Đồng thời, dự án cũng góp phần thực hiện chủ trương phát triển các cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố Hà Nội.