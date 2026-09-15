Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai được điều động, chỉ định làm Bí thư xã

TPO - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Hà Đức Hải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội.

Chiều 15/9, tại xã Gia Hội, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định 457-QĐ/TU ngày 11/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thế Phước (phải) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định cho anh Hà Đức Hải, tân Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội.

Theo đó, anh Hà Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai; điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Gia Hội và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Thế Phước chúc mừng anh Hà Đức Hải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, việc phân công đồng chí Hà Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời giao trọng trách mới trên cương vị người đứng đầu cấp ủy cơ sở.

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Thế Phước đánh giá, đồng chí Hà Đức Hải được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành qua nhiều môi trường công tác, từ công tác Đoàn đến công tác Mặt trận. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị, trên cương vị mới, đồng chí Hải nhanh chóng nắm tình hình địa bàn, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe Nhân dân; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể.

Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; bảo đảm quốc phòng - an ninh, làm tốt công tác dân vận và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ông Nguyễn Thế Phước tin tưởng đồng chí Hà Đức Hải sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy vai trò người đứng đầu, cùng tập thể Đảng ủy xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo xã Gia Hội ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Hà Đức Hải trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cương vị công tác mới, anh hứa tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Hội quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa địa phương ngày càng phát triển toàn diện.