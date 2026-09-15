Gần 600 cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ thử lửa bản lĩnh

TPO - Không chỉ kiểm tra kiến thức, Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 còn đặt ra yêu cầu về khả năng tổ chức, dẫn dắt và truyền đạt của những thủ lĩnh thanh niên trong Quân đội.

Rèn bản lĩnh, kỹ năng

Sáng 15/9, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc chính thức khai mạc, với sự tham gia của 29 đội thi cùng gần 600 cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên tiêu biểu.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham dự chương trình khai mạc hội thi.

Với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”, hội thi cũng nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về những nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; bồi dưỡng nhận thức, bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong Quân đội.

Từ hội thi cũng sẽ rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ, phát hiện những nhân tố mới để tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ.

Nội dung hội thi gắn với kiến thức chính trị và thực tiễn hoạt động của tuổi trẻ Quân đội. Các đội sẽ thể hiện hiểu biết về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các văn kiện Đại hội Đoàn; lịch sử, truyền thống 95 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội.

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thi.

Bên cạnh đó, những nội dung gắn trực tiếp với nhiệm vụ của cán bộ, ĐVTN cũng sẽ được đề cập trong hội thi như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện nhiệm vụ quốc tế và tham gia phòng, chống, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Điểm đáng chú ý của hội thi là các nội dung được thiết kế để kiểm tra không chỉ kiến thức mà cả khả năng tổ chức, dẫn dắt và truyền đạt của cán bộ Đoàn, thông qua các phần thi kiến thức, kỹ năng và tuyên truyền viên trẻ.

Lan tỏa hình ảnh thủ lĩnh thanh niên Quân đội

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết hội thi lần này không chỉ là một hoạt động thi tài, mà quan trọng hơn là một đợt sinh hoạt chính trị, một lớp bồi dưỡng thực tiễn và một diễn đàn để đội ngũ cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau trưởng thành.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Thượng tướng Lê Quang Minh trao Cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia hội thi.

“Từ hội thi này, tôi mong muốn mỗi cán bộ Đoàn, mỗi tuyên truyền viên trẻ nhận thức sâu sắc rằng mình không chỉ là người tổ chức hoạt động cho thanh niên, mà còn là người truyền lửa; không chỉ là người triển khai phong trào, mà còn là người định hướng; không chỉ tập hợp thanh niên, mà phải góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ Quân đội”, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội thi, Thượng úy Nguyễn Hoàng Nguyên (cán bộ Đoàn thuộc Đoàn Nghi lễ Quân đội, thành viên đội thi của Bộ Tổng tham mưu) cho biết, đội thi của anh sẽ mang đến hội thi sự đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng sinh động, trực quan.

Trong đó chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xây dựng bài giảng, thiết kế hình ảnh minh họa, góp phần làm cho nội dung tuyên truyền trở nên hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ và có sức lan tỏa.

Một số phần thi hấp dẫn tại hội thi. Video: Nguyễn Minh

Để chuẩn bị cho hội thi, Thượng úy Nguyên đã chủ động nghiên cứu, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, đồng thời tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng chí, đồng đội.

“Đến với hội thi, tôi kỳ vọng được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và năng lực tuyên truyền. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ đơn vị thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ Đoàn, ĐVTN Quân đội nhân dân Việt Nam”, Thượng úy Nguyên nói.

Tham gia hội thi với vai trò tuyên truyền viên, Thượng sĩ Vũ Yến Nhi (cán bộ Đoàn thuộc Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, thành viên đội thi của Tổng cục Chính trị) mong muốn đây sẽ là cơ hội để bản thân được học hỏi, rèn luyện và trưởng thành hơn.

“Tôi mong muốn mình có thể lan tỏa những thông điệp tích cực, hình ảnh cao đẹp và giá trị văn hóa ‘Bộ đội Cụ Hồ’ bằng sự trẻ trung, nhiệt huyết và tiếng nói của tuổi trẻ. Đồng thời mang đến hình ảnh thanh niên Quân đội tự tin, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo và giàu tinh thần cống hiến”, Thượng sĩ Yến Nhi chia sẻ.

Ảnh: Nguyễn Minh