Từ thủ khoa tỉnh Lâm Đồng đến bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư

Có người thân từng mắc ung thư và mong muốn cống hiến nhiều hơn cho lĩnh vực này, Vũ Quang Huy quyết định dành trọn 3 năm nội trú sắp tới để theo đuổi.

Có người thân từng mắc ung thư và mong muốn cống hiến nhiều hơn cho lĩnh vực này, Vũ Quang Huy quyết định dành trọn 3 năm nội trú sắp tới để theo đuổi.

Vũ Quang Huy trong ngày lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

"Vũ Quang Huy, số thứ tự 59, chuyên ngành Ung thư, Đại học Y Hà Nội".

Tại sự kiện Match Day ngày 9/9 ở Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Vũ Quang Huy thở phào sau khi hoàn thành màn hô tên lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú. Trước đó, mỗi khi có người xếp trước chọn ngành này, đồng nghĩa với chỉ tiêu ngày càng thu hẹp, anh lại thấp thỏm, sợ không còn suất khi tới lượt mình.

“Chuyên ngành Ung thư thường nằm trong nhóm hết chỉ tiêu sớm nhất nên tôi khá lo. Song cuối cùng, may mắn vẫn mỉm cười với tôi”, Huy nói.

Kiên định với chuyên ngành Ung thư

Sau thời gian dài ôn tập chăm chỉ và vượt qua kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029) của Trường Đại học Y Hà Nội, Quang Huy nằm trong số 780 thí sinh đủ điều kiện bước vào Match Day.

Với chàng trai Lâm Đồng, đây là một cột mốc mới đáng nhớ trong hành trình theo đuổi ngành y. Đặc biệt 3 năm sắp tới, anh sẽ có cơ hội được trau dồi, học hỏi nhiều hơn ở chuyên ngành yêu thích.

“Gia đình tôi từng có người mắc ung thư nên tôi hiểu phần nào cảm giác của thân nhân người bệnh”, anh chia sẻ.

Khi còn là sinh viên, Huy từng nhờ một số anh chị đi trước tư vấn về trường hợp của người thân và ấn tượng trước sự hỗ trợ rất nhiệt tình.

Đến khi đi lâm sàng tại Bệnh viện K cơ sở 1, việc được tiếp thu nhiều kiến thức thực tế từ thầy cô, bác sĩ và bệnh nhân càng khiến anh củng cố quyết tâm lựa chọn chuyên ngành này.

“Tôi hy vọng một ngày nào đó, tôi cũng có thể trở thành một bác sĩ ung thư giỏi, giúp đỡ được nhiều bệnh nhân như các thầy cô, anh chị đi trước”, anh nói.

Quang Huy sẽ có 3 năm nội trú sắp tới gắn với chuyên ngành Ung thư. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, Quang Huy cũng tin rằng Trường Đại học Y Hà Nội là một trong những môi trường đào tạo, giảng dạy bộ môn Ung thư rất mạnh, sinh viên nội trú được tạo nhiều điều kiện phát triển.

Ban đầu, gia đình Huy ở Lâm Đồng băn khoăn nhiều khi thấy anh chọn chuyên ngành được đánh giá là không dễ chinh phục. Song trước sự kiên định của tân bác sĩ nội trú, các thành viên cũng đồng thuận, ủng hộ anh.

“Với tôi, một trong những điều may mắn nhất là có sự cổ vũ, động viên của gia đình, đặc biệt trên một hành trình cần nhiều thời gian như ngành y”, Huy bày tỏ.

Từ chàng trai giỏi Sinh học đến bác sĩ nội trú

Trước khi gây chú ý ở Match Day 2026, Quang Huy từng là gương mặt được nhiều dân mạng chia sẻ vào năm 2020, khi là nam sinh có số điểm xét tốt nghiệp cao nhất tỉnh Lâm Đồng. Điểm thi của anh lần lượt là Văn 8,5; Toán 9,2; Hóa 9,75; Sinh 9,5; Lý 7,5 và được miễn thi Ngoại ngữ vì có bằng IELTS 7.0. Hiện, Huy đã nâng band điểm IELTS lên 8.0.

Huy nói bản thân khá bất ngờ khi đạt thành tích cao tại kỳ thi tốt nghiệp vừa qua cũng như việc được nhiều người yêu mến.

Quang Huy từng gây chú ý năm 2020 nhờ thành tích học tập tốt. Ảnh: NVCC.

"Tôi thấy ngoại hình bản thân rất bình thường và chưa bao giờ coi đó là điểm mạnh”, anh chia sẻ.

Trong 3 năm phổ thông, Huy còn đoạt giải cao tại nhiều cuộc thi về học tập. Anh là chủ nhân giải 4 lĩnh vực Hoá Sinh trong Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc gia năm 2017, giải nhì môn Sinh học cấp tỉnh năm lớp 11 và 12, huy chương bạc Olympic tháng 4 môn Sinh năm 2018.

Khi đó, chàng trai Lâm Đồng nhận suất tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương, được Trường Đại học VinUni trao học bổng 90% ngành Bác sĩ Y khoa. Tuy nhiên sau thời gian cân nhắc, anh và gia đình quyết định Bắc tiến, đăng ký và trúng tuyển ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.

Trước khi kết thúc 6 năm rèn luyện với tấm bằng giỏi và vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú, Huy từng có thời gian chật vật vì phải làm quen với môi trường sinh sống, học tập mới. Dù có bố ra ở cùng một tháng, Huy nhiều lúc cảm thấy cô đơn khi chưa kịp thân với nhiều bạn bè, đồng thời phải bắt nhịp với chương trình đại học.

“Có lúc nản quá, tôi gọi điện cho bố, xin chuyển về miền Nam học cho gần nhà. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ và được mọi người động viên, tôi quyết định ở lại Hà Nội, học cách vượt qua”, anh kể.

Huy tốt nghiệp loại Giỏi ngành Y khoa ở Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Dần dần, chàng trai Lâm Đồng cũng bắt nhịp được với nhịp sống ở thủ đô. Anh quen được nhiều người bạn tốt, cùng hỗ trợ nhau trong cuộc sống lẫn học tập.

Với Huy, hành trình 6 năm đại học vừa qua và 3 năm nội trú sắp tới mới là những bước đầu trên hành trình dài bên chiếc áo blouse trắng.

“Khi xác định trở thành bác sĩ, tôi nghĩ việc học tập, trau dồi sẽ phải là điều ưu tiên, diễn ra không ngừng. Tôi sẽ cố gắng để sớm có thể đứng tự tin trước bệnh nhân, được nhìn nhận bằng chuyên môn của mình”, anh nói.

Link gốc: https://lifestyle.zingnews.vn/tu-thu-khoa-tinh-lam-dong-den-bac-si-noi-tru-chuyen-nganh-ung-thu-post1683021.html