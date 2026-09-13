Tổ chức Đại hội Đội sau sắp xếp trường học: Không lập Liên đội riêng tại phân hiệu, điểm trường

TPO - Sau sắp xếp, mỗi cơ sở giáo dục đủ điều kiện chỉ tổ chức một Liên đội thống nhất, không duy trì Liên đội riêng tại phân hiệu, điểm trường. Hội đồng Đội Trung ương yêu cầu bảo đảm quyền tham gia, ứng cử, đề cử, bầu cử và vai trò tự quản của đội viên, trong đó giáo viên không làm thay những phần việc thuộc quyền quyết định của học sinh.

Hội đồng Đội Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 269-HD/HĐĐTW về việc tổ chức Đại hội Liên đội, trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền tham gia, vai trò chủ thể và tính tự quản của đội viên.

Theo hướng dẫn, các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, tổ chức lại, các chi đội tại trường chính, phân hiệu, điểm trường cùng trực thuộc một Liên đội thống nhất, không thành lập cấp tổ chức Đội trung gian.

Như thường lệ, Đại hội Liên đội được tổ chức vào đầu năm học, sau khi các chi đội trực thuộc hoàn thành đại hội. Các Liên đội phấn đấu tổ chức xong trong tháng 10 hằng năm, thời lượng không quá một buổi.

﻿ ﻿ Như thường lệ, Đại hội Liên đội được tổ chức vào đầu năm học với thời lượng không quá một buổi.

Đại hội có thể tổ chức theo hình thức toàn thể đội viên hoặc đại biểu, tùy quy mô và điều kiện thực tế. Tên gọi thống nhất là Đại hội Liên đội, không sử dụng tên Đại hội đại biểu Liên đội. Đại hội được tiến hành khi có trên hai phần ba số đại biểu được triệu tập tham dự và số đại biểu có mặt đại diện cho trên hai phần ba tổng số chi đội.

Với cơ sở giáo dục có trường chính, phân hiệu, điểm trường, hướng dẫn yêu cầu tổ chức một Đại hội Liên đội thống nhất trong toàn cơ sở giáo dục, không tổ chức Đại hội Liên đội hoặc duy trì Ban Chỉ huy Liên đội riêng tại từng phân hiệu, điểm trường.

Với phân hiệu, điểm trường ở xa, Liên đội có thể tổ chức lấy ý kiến đội viên, chuẩn bị nội dung và lựa chọn đại biểu tại điểm trường trước Đại hội. Việc này nhằm bảo đảm quyền tham gia của đội viên nhưng không làm phát sinh tổ chức Đội riêng.

Đại hội có thể tổ chức theo hình thức toàn thể đội viên hoặc đại biểu, tùy quy mô và điều kiện thực tế.

Về nhân sự, Liên đội không có phân hiệu, điểm trường có Ban Chỉ huy từ 7-15 thành viên, gồm một Liên đội trưởng, 1-2 Liên đội phó và các Ủy viên. Với Liên đội có trường chính, phân hiệu, điểm trường, Ban Chỉ huy có từ 9-21 thành viên, gồm một Liên đội trưởng, 2-4 Liên đội phó và các Ủy viên.

Cơ cấu nhân sự phải bảo đảm đại diện phù hợp tại các địa điểm. Phân hiệu, điểm trường có từ 5 chi đội trở lên được cơ cấu ít nhất một Liên đội phó là đội viên đang học tại địa điểm đó. Nơi có từ 2 đến dưới 5 chi đội được cơ cấu ít nhất một Ủy viên Ban Chỉ huy, trường hợp quy mô lớn, ở xa trường chính hoặc hoạt động tương đối độc lập có thể cơ cấu một Liên đội phó.

Hướng dẫn cũng lưu ý mỗi phân hiệu, điểm trường không nhất thiết phải có một Liên đội phó. Việc phân công Liên đội phó phụ trách địa điểm không làm phát sinh Ban Chỉ huy liên đội tại phân hiệu, điểm trường hoặc cấp tổ chức Đội trung gian.

﻿ ﻿﻿ ﻿ Hội đồng Đội Trung ương cũng công bố mẫu trang trí Đại hội Liên đội, thống nhất với Nghi thức Đội.

Đại hội thống nhất chỉ bầu thành viên Ban Chỉ huy Liên đội, không bầu riêng từng chức danh. Sau Đại hội, Ban Chỉ huy khóa mới họp, thống nhất phân công Liên đội trưởng, các Liên đội phó, Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra và nhiệm vụ của từng thành viên dựa trên năng lực, sở trường và địa bàn học tập.

Đại hội bầu Ban Chỉ huy bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đội viên có quyền ứng cử, đề cử và bầu cử. Người trúng cử phải đạt trên một phần hai tổng số phiếu bầu hợp lệ và được xác định theo số phiếu từ cao xuống cho đến đủ số lượng được Đại hội quyết định.

Hội đồng Đội Trung ương cũng yêu cầu Ban Giám hiệu và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tạo điều kiện về thời gian, địa điểm, cơ sở vật chất; hướng dẫn, hỗ trợ đội viên chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhưng không làm thay những công việc thuộc quyền quyết định, điều hành của đội viên.

