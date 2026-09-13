‘Hoàng tử nhấn chuông’ giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Nam sinh điển trai, giỏi tin học, đàn hay, vừa giành vòng nguyệt quế với tổng điểm cao gần 400.

Với phần thể hiện ấn tượng trong trận tuần 3 tháng 2 quý IV, Phạm Quang Minh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) được đặt biệt danh “Hoàng tử nhấn chuông của Đường lên đỉnh Olympia”. Quang Minh có sở trường về môn Tin học và Lịch sử. Cậu từng giành giải nhất cuộc thi Tin học cấp trường, giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Tin học cấp thành phố; thủ khoa kỳ thi Học sinh giỏi Tin học cấp cụm hai năm liền. Cậu còn yêu thích đàn piano, thể thao.

Quang Minh thể hiện ngón đàn tại chương trình.

Cùng tranh tài trong trận tuần 3 tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 là Trần Tất Thắng (THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình), Đặng Bá Quân (PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ An, Nghệ An), Phạm Quang Minh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) và Trần Minh Bảo (THPT Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM).

Phần thi Khởi động, Quang Minh giành được 100 điểm, tạo ra cách biệt điểm số đáng kể với ba người cùng chơi. Tất Thắng 30 điểm, Bá Quân 10 điểm.

Quang Minh tại trận tuần Đường lên đỉnh Olympia.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), châu lục nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới do các hiểm hoạ liên quan đến thời tiết, khí hậu và nguồn nước trong năm 2023? Bốn thí sinh ghi điểm đáp án “Châu Á”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Ukiyo-e là một loại hình in khắc gỗ và hội hoạ của quốc gia nào?. Bá Quân, Quang Minh và Tất Thắng ghi điểm với đáp án “Nhật Bản”.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Một tam giác cân có số đo góc ngoài ở đỉnh bằng 40 độ. Số đo mỗi góc trong ở đáy của tam giác đó bằng bao nhiêu độ?. Quang Minh và Tất Thắng ghi điểm với đáp án “20”.

Hàng ngang thứ tư được lựa chọn có câu hỏi: Các nguyên tố Mn, Fe, Ni, Cu thuộc chu kỳ bao nhiêu trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học? Không thí sinh nào ghi điểm.

Quang Minh nhấn chuông và giải đáp chính xác ẩn số “ASIAD” (Đại hội thể thao châu Á). Điều này giúp nam sinh Hà Nội củng cố vị trí dẫn đầu với 150 điểm. Lúc này, Tất Thắng 60 điểm, Minh Bảo và Bá Quân cùng 30 điểm.

Ô trung tâm có câu hỏi: Pháp luật Việt Nam quy định: “Nhà trường có trách nhiệm tổ chức thi đấu … ít nhất một lần trong mỗi năm học. Nội dung, hình thức và quy định về thi đấu … phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi của người học và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường”.

Quang Minh nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Quang Minh vẫn là thí sinh giành được nhiều điểm số nhất để nâng tổng điểm lên 260 và gia tăng cách biệt điểm số. Tất Thắng vẫn ở vị trí thứ hai, với 150 điểm, Bá Quân 60 điểm, Minh Bảo 40 điểm.

Phần thi Về đích, Quang Minh lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Cậu trả lời đúng 2 câu, về vị trí với 300 điểm. Tiếp đó, nam sinh Hà Nội ghi được điểm từ lượt thi của những người cùng chơi.

Trong khi đó, Tất Thắng trả lời chính xác 1 trong số 3 câu hỏi có giá trị 20 điểm, để về vị trí với 150 điểm. Bá Quân và Minh Bảo cũng không thành công với gói câu hỏi cùng giá trị 20 điểm.

Quang Minh giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 390.

Hiện tổng điểm cao nhất ở Đường lên đỉnh Olympia 26 là 400 thuộc về Lê Quốc Hưng, Trường THPT Quảng Trị, Quảng Trị lập tại trận thi tuần 3 tháng 1 quý I.

Kết quả chung cuộc trận tuần 3 tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 Phạm Quang Minh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 390.

Trần Tất Thắng (THPT chuyên Lê Hồng Phong, Ninh Bình) về nhì với 170 điểm.

Cùng xếp thứ ba Đặng Bá Quân (PTTH Dân tộc Nội trú Nghệ An, Nghệ An) và Trần Minh Bảo (THPT Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM).