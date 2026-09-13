Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trung thu sớm lan tỏa nụ cười ở Na Ngoi

Nguyễn Minh

TPO - Với trẻ em vùng cao ở xã biên giới Na Ngoi (Nghệ An), Trung thu năm nay không chỉ có bánh, đèn lồng hay một đêm hội. Có em được trao cơ hội phẫu thuật để việc đi lại, học tập thuận lợi hơn; có em nhận học bổng kéo dài đến hết lớp 12; có em được hỗ trợ về sức khỏe, học tập, xe đạp và sân chơi thể thao.

Một mùa trăng, hai ước mơ

Em Lầu Y Ồng, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Na Ngoi 1 có hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn khi mẹ mất sớm, trong khi em bị khuyết tật ở tay phải và chân phải, khiến việc sinh hoạt, học tập gặp nhiều trở ngại.

qpvn-2.jpg
Những người thực hiện chương trình thăm hỏi, trò chuyện với em Lầu Y Ồng.

Trong khuôn khổ chương trình “Trăng thu biên cương" năm 2026 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức ngày 12/19, Lầu Y Ồng được bác sĩ Nguyễn Đình Hưng - Giám đốc Tổ chức Helping Vietnam Children, cùng ê-kíp đến tận nhà thăm khám.

Sau khi nắm rõ tình trạng của em, tổ chức Helping Vietnam Children quyết định hỗ trợ một suất phẫu thuật miễn phí, đồng thời hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại cho người thân đi cùng chăm sóc em trong thời gian phẫu thuật, để Lầu Y Ồng sớm hoàn thành mong muốn rất giản dị là “được đi học, được chạy nhảy như các bạn”.

Còn với Già Y Nhìa, món quà nhận được tại chương trình lại là sự tiếp sức cho một chặng đường dài hơn. Là học sinh lớp 8C Trường THCS Na Ngoi, Nhìa thuộc diện hộ nghèo nhưng nhiều năm đạt thành tích học sinh giỏi.

Từ sự kết nối của Trung tá Trần Lan (Trưởng Phòng Truyền thông - Tổ chức sự kiện, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội), một nhà hảo tâm đã biết đến hoàn cảnh và nghị lực học tập của Nhìa, qua đó quyết định trao cho em học bổng “Tiếp bước tới tương lai”.

Theo đó, từ nay đến hết lớp 12, mỗi tháng Nhìa được hỗ trợ 1 triệu đồng, tổng giá trị 60 triệu đồng. Đây không chỉ là khoản hỗ trợ cho việc học trước mắt, mà còn giúp em có thêm điều kiện duy trì việc học trong những năm tới và nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo.

qpvn-5.jpg
Đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội trao học bổng “Tiếp bước tới tương lai” của nhà hảo tâm tặng em Già Y Nhìa.

Đêm hội giữa đại ngàn

Chương trình “Trăng thu biên cương" 2026 được những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại Na Ngoi, hơn 300 em học sinh đã được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc.

Chương trình cũng dành nhiều phần hỗ trợ thiết thực cho việc học của các em: 89 suất học bổng và kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 20 suất học bổng “Tiếp bước tới tương lai”, trị giá 5 triệu đồng/suất và một suất học bổng trị giá 60 triệu đồng dành cho Già Y Nhìa.

qpvn-6.jpg
Ban tổ chức chương trình khám bệnh, trao quà tặng các em học sinh và người dân Na Ngoi.
qpvn-7.jpg
Khánh thành, bàn giao sân bóng rổ mới cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Na Ngoi.

Cùng với đó, 50 học sinh nghèo vượt khó tại Na Ngoi được tặng xe đạp; 20 xe còn lại dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Hồng. Một sân bóng rổ mới cũng được trao tặng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Na Ngoi, bổ sung thêm không gian để học sinh vui chơi, rèn luyện sau giờ học.

qpvn-1.jpg
qpvn-3.jpg
qpvn-4.jpg
Tại đêm hội, nhiều phần quà thiết thực đã được gửi tặng các em học sinh.

Đặc biệt, tối 12/9, sân Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Na Ngoi sáng rực lên trong đêm hội Trung thu. Từ những dãy phòng học, các em nhỏ mang theo đèn lồng, đeo mặt nạ, ríu rít ùa xuống sân, nhập vào vòng tròn đang dần được mở ra giữa tiếng trống, tiếng hát và những bước múa rộn ràng của đội lân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 cùng các nghệ sĩ, những người tham gia tổ chức chương trình cũng hòa vào dòng người, khiến khoảng sân trường giữa núi rừng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày với những tiếng cười trẻ thơ bên mâm cỗ Trung thu đầm ấm cùng màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng.

qpvn-8.jpg
Đêm hội đã mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho trẻ em vùng biên Na Ngoi (Nghệ An).

“Trăng thu biên cương” 2026 tại Na Ngoi là chương trình được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4, Cảnh sát biển, Cơ quan Thường trực Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng... cùng chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức thực hiện nhằm thắp sáng ước mơ và nâng bước các em nhỏ ở vùng biên cương, hải đảo.

Nguyễn Minh
#Trăng thu biên cương 2026 #Trung thu ở Na Ngoi #trẻ em vùng cao #Na Ngoi Nghệ An #học bổng Tiếp bước tới tương lai #Tổng cục Chính trị #Quân đội nhân dân Việt Nam #Bộ đội Biên phòng #Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe