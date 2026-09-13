Trung thu sớm lan tỏa nụ cười ở Na Ngoi

TPO - Với trẻ em vùng cao ở xã biên giới Na Ngoi (Nghệ An), Trung thu năm nay không chỉ có bánh, đèn lồng hay một đêm hội. Có em được trao cơ hội phẫu thuật để việc đi lại, học tập thuận lợi hơn; có em nhận học bổng kéo dài đến hết lớp 12; có em được hỗ trợ về sức khỏe, học tập, xe đạp và sân chơi thể thao.

Một mùa trăng, hai ước mơ

Em Lầu Y Ồng, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Na Ngoi 1 có hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn khi mẹ mất sớm, trong khi em bị khuyết tật ở tay phải và chân phải, khiến việc sinh hoạt, học tập gặp nhiều trở ngại.

Những người thực hiện chương trình thăm hỏi, trò chuyện với em Lầu Y Ồng.

Trong khuôn khổ chương trình “Trăng thu biên cương" năm 2026 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức ngày 12/19, Lầu Y Ồng được bác sĩ Nguyễn Đình Hưng - Giám đốc Tổ chức Helping Vietnam Children, cùng ê-kíp đến tận nhà thăm khám.

Sau khi nắm rõ tình trạng của em, tổ chức Helping Vietnam Children quyết định hỗ trợ một suất phẫu thuật miễn phí, đồng thời hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại cho người thân đi cùng chăm sóc em trong thời gian phẫu thuật, để Lầu Y Ồng sớm hoàn thành mong muốn rất giản dị là “được đi học, được chạy nhảy như các bạn”.

Còn với Già Y Nhìa, món quà nhận được tại chương trình lại là sự tiếp sức cho một chặng đường dài hơn. Là học sinh lớp 8C Trường THCS Na Ngoi, Nhìa thuộc diện hộ nghèo nhưng nhiều năm đạt thành tích học sinh giỏi.

Từ sự kết nối của Trung tá Trần Lan (Trưởng Phòng Truyền thông - Tổ chức sự kiện, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội), một nhà hảo tâm đã biết đến hoàn cảnh và nghị lực học tập của Nhìa, qua đó quyết định trao cho em học bổng “Tiếp bước tới tương lai”.

Theo đó, từ nay đến hết lớp 12, mỗi tháng Nhìa được hỗ trợ 1 triệu đồng, tổng giá trị 60 triệu đồng. Đây không chỉ là khoản hỗ trợ cho việc học trước mắt, mà còn giúp em có thêm điều kiện duy trì việc học trong những năm tới và nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo.

Đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội trao học bổng “Tiếp bước tới tương lai” của nhà hảo tâm tặng em Già Y Nhìa.

Đêm hội giữa đại ngàn

Chương trình “Trăng thu biên cương" 2026 được những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại Na Ngoi, hơn 300 em học sinh đã được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc.

Chương trình cũng dành nhiều phần hỗ trợ thiết thực cho việc học của các em: 89 suất học bổng và kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 20 suất học bổng “Tiếp bước tới tương lai”, trị giá 5 triệu đồng/suất và một suất học bổng trị giá 60 triệu đồng dành cho Già Y Nhìa.

Ban tổ chức chương trình khám bệnh, trao quà tặng các em học sinh và người dân Na Ngoi.

Khánh thành, bàn giao sân bóng rổ mới cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Na Ngoi.

Cùng với đó, 50 học sinh nghèo vượt khó tại Na Ngoi được tặng xe đạp; 20 xe còn lại dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Hồng. Một sân bóng rổ mới cũng được trao tặng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Na Ngoi, bổ sung thêm không gian để học sinh vui chơi, rèn luyện sau giờ học.

Tại đêm hội, nhiều phần quà thiết thực đã được gửi tặng các em học sinh.

Đặc biệt, tối 12/9, sân Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Na Ngoi sáng rực lên trong đêm hội Trung thu. Từ những dãy phòng học, các em nhỏ mang theo đèn lồng, đeo mặt nạ, ríu rít ùa xuống sân, nhập vào vòng tròn đang dần được mở ra giữa tiếng trống, tiếng hát và những bước múa rộn ràng của đội lân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 cùng các nghệ sĩ, những người tham gia tổ chức chương trình cũng hòa vào dòng người, khiến khoảng sân trường giữa núi rừng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày với những tiếng cười trẻ thơ bên mâm cỗ Trung thu đầm ấm cùng màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng.

Đêm hội đã mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho trẻ em vùng biên Na Ngoi (Nghệ An).