Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường

TPO - Ngày 14/9, tại Trường THPT Trần Nhật Duật, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức Chiến dịch truyền thông “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” cấp tỉnh năm 2026.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cho rằng, trường học không chỉ là nơi trang bị kiến thức mà còn là môi trường để học sinh hình thành nhân cách, rèn luyện kỹ năng, xây dựng các mối quan hệ và trưởng thành.

Trong môi trường học đường, tình bạn trong sáng, sự tôn trọng, yêu thương, sẻ chia và tinh thần đoàn kết là những giá trị quan trọng. Ngược lại, các hành vi bạo lực, bắt nạt, xúc phạm hoặc ứng xử thiếu văn hóa có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh và môi trường giáo dục.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Triệu Trí Lộc phát biểu khai mạc chương trình.

Từ đó, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh cùng lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng tình bạn đẹp, ứng xử văn minh và chủ động nói không với bạo lực học đường.

Tại chương trình, Đại uý Vũ Thành Luân - Phó đội trưởng đội 2, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai trao đổi với học sinh về phòng, chống bạo lực học đường bằng hình thức hỏi đáp. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức một chiều, Đại úy Vũ Thành Luân đưa ra các câu hỏi, tình huống để học sinh cùng tham gia trả lời, qua đó nhận diện những hành vi có thể dẫn đến hoặc cấu thành bạo lực học đường.

Các nội dung trao đổi xoay quanh những vấn đề gần gũi với học sinh như cách nhận diện bạo lực học đường, những biểu hiện của hành vi bắt nạt, xúc phạm, gây tổn thương cho bạn bè; thời gian, địa điểm có thể xảy ra các vụ việc và cách phòng tránh trong những tình huống cụ thể.

Các đại biểu, học sinh tham dự chương trình.

Học sinh cũng được trao đổi về cách xử lý khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, cách ứng xử để không làm xung đột trở nên nghiêm trọng hơn; đồng thời chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô giáo, gia đình hoặc cơ quan chức năng khi bản thân hoặc bạn bè gặp vấn đề liên quan đến bạo lực học đường.

Thông qua hình thức hỏi đáp, các nội dung tuyên truyền được gắn với những tình huống có thể xảy ra trong thực tế học đường, giúp học sinh dễ tiếp cận và chủ động hơn trong việc nhận diện, phòng ngừa bạo lực.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền của Công an tỉnh Lào Cai, chương trình còn tạo không gian để học sinh trao đổi về xây dựng tình bạn tích cực, biết tôn trọng, yêu thương và chia sẻ với bạn bè. Đây được xem là một trong những yếu tố góp phần hạn chế mâu thuẫn, xung đột và các hành vi bạo lực trong trường học.

Đại úy Vũ Thành Luân - Phó đội trưởng đội 2, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai trao đổi với học sinh về phòng, chống bạo lực học đường bằng hình thức hỏi đáp.

Các em học sinh hào hứng trong phần hỏi đáp.

Theo Ban Tổ chức, Chiến dịch truyền thông “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng xử và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn thông điệp về xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường tiếp tục được lan tỏa trong các lớp học, chi đoàn, góp phần hình thành môi trường giáo dục tích cực.