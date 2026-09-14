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Nữ sinh lớp 9 nhất tuần đầu thi tìm hiểu 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Xuân Tùng

TPO - Vượt qua hơn 67 nghìn thí sinh, Trần Thị Vân Hà - nữ sinh Trường THCS Khánh Hội xuất sắc giành giải nhất tuần đầu tiên cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)”.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)” do Tỉnh Đoàn Ninh Bình phối hợp Sở GD&ĐT tỉnh này tổ chức dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác trên địa bàn Ninh Bình.

Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Ninh Bình (tinhdoanninhbinh.vn).

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Hơn 115,7 nghìn lượt dự thi

Trong tuần đầu (từ ngày 7 – 13/9) sau lễ phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 67,6 nghìn thí sinh tham gia với hơn 115,7 nghìn lượt dự thi.

Kết quả, em Trần Thị Vân Hà (lớp 9A2, Trường THCS Khánh Hội, xã Khánh Hội) đã xuất sắc giành giải Nhất với trị giá 1 triệu đồng.

Giải Nhì thuộc về Nguyễn Quang Huy (lớp 4B Trường TH Liêm Chính, phường Phủ Lý) và Nguyễn Thanh Loan (Chi đoàn TDP 5D, Đoàn phường Phủ Lý).

Ba Giải Ba thuộc về Đặng Quốc Duy (Chi đoàn TDP Phù Đạm, Đoàn phường Phù Vân), Ngô Khánh An (lớp 5C Trường TH Liêm Chính, phường Phủ Lý) và Lã Hương Trà (lớp 11A1, trường THPT Lý Nhân, Đoàn xã Lý Nhân).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao giải Khuyến khích tuần đối với 5 thí sinh.

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Tranh tài tuần thứ hai

Tuần thứ 2 cuộc thi đã bắt đầu từ 9h00 phút ngày 14/9 đến 17h00 phút ngày 20/9. Các thí sinh chinh phục 20 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và 1 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi trong tuần. Mỗi người được tham gia dự thi tối đa 5 lần trong một tuần.

Cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)” tập trung nội dung: Bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ; vị trí chiến lược của Lam Hạ và những trận chiến đấu kiên cường của quân và dân địa phương góp phần bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho miền Nam.

Sự kiện 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ anh dũng hy sinh; hoàn cảnh lịch sử, quá trình chiến đấu, tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những chiến công, sự hy sinh và những nhân vật tiêu biểu gắn với 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ…

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Cách đây tròn 60 năm, trên mảnh đất Lam Hạ anh hùng, 10 nữ dân quân pháo phòng không tuổi đời còn rất trẻ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ tuyến giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh của các chị là biểu tượng đẹp đẽ của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc.

Xuân Tùng
#Nữ dân quân #dân quân pháo phòng không #nữ dân quân Lam Hạ #Lam Hạ #Tỉnh Đoàn Ninh Bình #câu chuyện thời hoa lửa #hy sinh #nữ dân quân pháo phòng không

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