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Giới trẻ

Fashion Show 'Rằm Rộ': Khi giá trị truyền thống gặp gỡ sức sáng tạo của người trẻ

P.V

Ngày 11/9, tại Di tích 40 Lãn Ông, Fashion Show “Rằm Rộ” đã diễn ra trong không gian phố cổ, mang đến một góc nhìn mới về văn hóa Trung thu thông qua ngôn ngữ thời trang và sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch văn hóa “Rằm Rộ”, Fashion Show “Rằm Rộ” được xây dựng như một điểm gặp gỡ giữa những giá trị truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại. Từ hình tượng đầu sư tử Việt, không khí lễ hội dân gian đến những chất liệu văn hóa quen thuộc của mùa Trăng, các yếu tố truyền thống được khai thác và kể lại theo những cách khác nhau trên sàn diễn.

Điểm đặc biệt của chương trình là các trang phục trình diễn đều được thiết kế bởi sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Qua góc nhìn của những nhà thiết kế trẻ, các chất liệu văn hóa không chỉ được giữ lại ở hình thức vốn có mà còn được chuyển hóa thành những thiết kế mang tính ứng dụng, thử nghiệm và dấu ấn cá nhân.

Mỗi bộ trang phục vì thế không đơn thuần là một thiết kế thời trang, mà còn là cách người trẻ tiếp cận, cảm nhận và kể lại những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.

Bên cạnh các thiết kế thời trang, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Fashion Show “Rằm Rộ” là sự kết hợp giữa các First Face, Vedette với những tác phẩm xuất sắc của cuộc thi sáng tạo “Rộ Sắc” – cuộc thi lấy cảm hứng từ hình tượng đầu sư tử Việt.

Vedette Á hậu 2 Vân Nhi Hoa hậu Việt Nam 2024 trình diễn cùng tác phẩm đã xuất sắc giành Giải Nhất Cuộc thi “Rộ Sắc” – “Sư Nguyệt”
Vedette Á hậu 2 Vân Nhi Hoa hậu Việt Nam 2024 trình diễn cùng tác phẩm đã xuất sắc giành Giải Nhất Cuộc thi “Rộ Sắc” – “Sư Nguyệt”

Trong đó, Vedette Á hậu 2 Vân Nhi – Hoa hậu Việt Nam 2024 xuất hiện cùng “Sư Nguyệt” - tác phẩm giành Giải Nhất cuộc thi “Rộ Sắc”. Sự xuất hiện của tác phẩm trên sàn diễn đã đưa hình tượng đầu sư tử Việt bước ra khỏi không gian trưng bày, trở thành một phần của màn trình diễn thời trang và tạo nên điểm nhấn thị giác cho chương trình.

FIRST FACE - PHẠM THÙY DƯƠNG trình diễn cùng tác phẩm “Nguyệt Cẩm Sư” – một trong những thiết kế nổi bật đã nhận giải nhì của cuộc thi “Rộ Sắc”.
FIRST FACE - PHẠM THÙY DƯƠNG trình diễn cùng tác phẩm “Nguyệt Cẩm Sư” – một trong những thiết kế nổi bật đã nhận giải nhì của cuộc thi “Rộ Sắc”.

First Face Top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2024 - Phạm Thùy Dương trình diễn cùng “Nguyệt Cẩm Sư”, tác phẩm giành Giải Nhì cuộc thi “Rộ Sắc”. Với cách khai thác hình tượng đầu sư tử qua góc nhìn trẻ trung và giàu tính sáng tạo, “Nguyệt Cẩm Sư” cho thấy những giá trị quen thuộc của văn hóa dân gian có thể tiếp tục được phát triển bằng những cách thể hiện mới.

Vedette - Á Hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh trình diễn cùng tác phẩm “Sơn Mài Ký Ức”.
Vedette - Á Hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh trình diễn cùng tác phẩm “Sơn Mài Ký Ức”.

Khép lại một trong những màn trình diễn đáng chú ý của chương trình, Vedette Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh xuất hiện cùng tác phẩm “Sơn Mài Ký Ức”. Tác phẩm mang vẻ đẹp của những giá trị truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại, đồng thời gợi mở sự kết nối giữa ký ức văn hóa và cách cảm nhận của thế hệ trẻ hôm nay.

Bên cạnh những màn trình diễn thời trang, âm nhạc cũng trở thành một phần quan trọng trong việc hoàn thiện không khí mùa Hội tại Fashion Show “Rằm Rộ”. Ca sĩ Hà Myo và em bé Xệ Xệ đã mang đến hai ca khúc “Rằm Rộ” và “Trăng Rằm Hội Sư”, nằm trong CD “Rằm Rộ” được thực hiện riêng cho chiến dịch.

Nếu thanh âm “Rằm Rộ” mang đến sắc màu tươi vui, trẻ trung và gần gũi hơn với thế hệ hôm nay, thì ca khúc “Trăng Rằm Hội Sư” gợi mở không khí rộn ràng của đêm hội Trung thu qua hình tượng đầu sư tử Việt. Qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Myo và em bé Xệ Xệ, những thanh âm quen thuộc của mùa Trăng được làm mới bằng cách kể hiện đại, tạo nên sự kết nối giữa âm nhạc, thời trang và những chất liệu văn hóa xuất hiện xuyên suốt chương trình.

Khép lại Fashion Show “Rằm Rộ”, từ những thiết kế của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, các tác phẩm nổi bật của cuộc thi “Rộ Sắc” đến những giai điệu trong CD “Rằm Rộ”, tất cả cùng góp phần tạo nên một không gian nơi văn hóa truyền thống được tiếp nối bằng sức sáng tạo của người trẻ. Qua đó, những giá trị quen thuộc của Trung thu Việt không chỉ được nhắc nhớ mà còn được kể lại bằng những hình thức gần gũi, sinh động hơn trong đời sống đương đại.

Fashion Show “Rằm Rộ” là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động thuộc IP văn hóa cộng đồng “Rằm Rộ”, với những điểm chạm mùa Trăng sẽ lần lượt được hé lộ trong thời gian tới. Theo dõi hành trình “Rằm Rộ” và cập nhật các hoạt động mới nhất tại: https://ramro.beatnetwork.vn/

P.V
#thời trang #Trung thu #văn hóa #sáng tạo #sinh viên #chương trình

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